Llega para sustituir a Ignacio Ordóñez en el equipo que necesita sumar para escapar del descenso.

En la novena fecha del Clausura, Cerro Largo perdió 2-1 con Danubio en Jardines. El equipo del norte tiene cierto aire en el descenso, pero no puede seguir agregando resultados negativos que pueden complicar el futuro inmediato.

El arachán no ganó en los nueve encuentros del Clausura que disputó, empató cinco partidos y perdió los otros cuatro. Es un hecho que comenzará el 2027 complicado en la tabla de promedios. En esta temporada quedó lejos de la clasificación a copas internacionales y está solamente un punto por encima de Wanderers en el descenso.

El próximo fin de semana tendrá un encuentro clave ante Albion, que se convirtió en rival directo en la búsqueda de mantener la categoría; el partido irá el domingo a las 15.00 en el Ubilla, de Melo.

Vuelve Bruno Silva

Bruno Silva fue confirmado como nuevo entrenador de Cerro Largo, vuelve a la institución que dirigió en 2024. En su única experiencia como principal, estuvo durante 19 partidos, hizo un gran Apertura, pero no continuó en el cargo por una crisis económica que tuvo el equipo; le llevó a perder poderío deportivo y condiciones de entrenamientos.

Luego de eso, Silva fue asistente de Sebastián Abreu en Tijuana, de México. Anteriormente, había sido asistente de Sebastián Eguren en Atenas de San Carlos y del argentino Pablo Giñazú en Atlético Tucumán, de Argentina, y Sol de América, de Paraguay.

Ignacio Ordoñez, que dirigió ante Danubio, había quedado en lugar de Danielo Núñez luego de la salida del entrenador de 61 años. Ordoñez arrancó el año desempeñándose como parte del cuerpo técnico y, cuando en los dos pasajes de la temporada que no estuvo Núñez, pasó a ser el entrenador principal.