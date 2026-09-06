Danielo Núñez no sigue en Cerro Largo

Cerro Largo perdió el viernes frente a Montevideo City Torque y se quedó sin entrenador tras la salida de Danielo Núñez. El arachán arrastra siete encuentros sin triunfos en fila y, si bien no está complicado en el descenso, podría entreverarse si sostiene esta racha en la que no gana.

El director técnico de 61 años cerró su sexto paso por el conjunto del norte del país, que es como su casa. Este pasaje había sido interrumpido a mitad de año, cuando se tomó licencia para atender una enfermedad personal. En esos partidos tomó las riendas del equipo Ignacio Ordóñez.

Justamente, Ordoñez, tomará el mando del equipo y tendrá dos partidos casi consecutivos: el jueves a las 19.00 ante Defensor Sporting, por la Copa Uruguay, y el sábado 19.30 frente a Central Español por la sexta fecha del Clausura.

El elenco arachán está décimo en la tabla anual con 32 puntos y deberá meter un buen cierre de año si apela a llegar a copas internacionales, aunque su objetivo más cercano parece ser el de engrosar el promedio para 2027. Todavía no está salvado, pero tiene un buen colchón para el descenso de este año, con 81 unidades en esa tabla, siete más que Cerro, ocho más que Wanderers y bastante alejado de Danubio y Progreso.

Seis sobrevivientes

Solamente hay seis entrenadores que se mantienen en su cargo desde el inicio de la temporada. Diego Aguirre permanece en Peñarol, Marcelo Méndez en Montevideo City Torque, Mathías Corujo en Wanderers, Federico Nieves en Albion, Gabriel Di Noia en Deportivo Maldonado y Christian Chambian en Racing.

Los diez equipos restantes cambiaron de DT. Danubio y Nacional fueron dirigidos por cuatro diferentes en lo que va del año. En el franjeado estuvieron Diego Monarriz, Gustavo Matosas, Leonardo Ramos y Leonel Rocco, y en el bolso, Jadson Viera, Martín Ligüera, Jorge Bava y Daniel Carreño.