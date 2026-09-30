Nacional avanza en la discusión del proyecto de reforma del Gran Parque Central

La Comisión de Patrimonio y Obras del Club Nacional de Fútbol viene trabajando en un ambicioso proyecto de reforma y modernización del Gran Parque Central. Todos los detalles del Plan Maestro fueron difundidos esta semana por el club, mientras que este martes se reunió la directiva tricolor y aprobó, con 7 votos a favor y 4 en contra, la moción de resolución del proyecto, que será puesto a consideración de los socios del club en una asamblea general extraordinaria fijada para el próximo 24 de octubre en el polideportivo del estadio tricolor.

Para definir el proyecto, la Comisión de Patrimonio y Obras realizó una amplia encuesta entre socios que, según la propia moción a votar, resultó en “una demanda clara por un proyecto integral, unificado, moderno y coherente con la identidad de Nacional, así como la necesidad de mejorar accesibilidad, conectividad, servicios, oferta gastronómica, confort, seguridad y experiencia general”.

Luego se contrató a la consultora CPA Ferrere para evaluar su viabilidad y se efectuó un concurso en el que resultó ganador el consorcio formado por los estudios de arquitectos Guerra De Rossa, Tribuna Sur y Varesi, que se propone llevar a cabo una transformación progresiva de la casa tricolor, que incluirá un nuevo acceso más amplio, una “plaza del hincha”, un espacio multieventos, un estacionamiento subterráneo, un nuevo polideportivo y una arena polideportiva y multipropósito. El Plan Maestro fue aprobado por unanimidad por la Comisión Directiva en agosto del año pasado.

Ahora, tras la publicación de la moción, del anteproyecto y de toda la documentación de respaldo, que está disponible para el público general y para los socios, el club habilitará un período de 48 horas para recibir preguntas de los socios del club, y luego instancias de reuniones, tanto presenciales como virtuales, para explicar el proyecto, previo a la votación en la asamblea general extraordinaria.

Si la moción resulta aprobada por la asamblea de socios, esto implica la aprobación del Plan Maestro “como marco arquitectónico, estratégico, funcional y de desarrollo de largo plazo del estadio y de sus áreas asociadas”, al tiempo que autoriza “a la Comisión Directiva, con el apoyo de la Comisión de Patrimonio y Obras y de los asesores que aquella designe, a continuar los estudios, proyectos ejecutivos, permisos, evaluaciones técnicas, procesos competitivos, negociaciones con inversores y financiadores y demás actos preparatorios necesarios para estructurar el proyecto”.

Sin embargo, esta autorización no habilita por sí sola el inicio de las obras. La moción detalla la propuesta de crear un fideicomiso independiente para estructurar la inversión –que inicialmente se estimó entre 70 y 90 millones de dólares– y estipula limitaciones para proteger el patrimonio y la caja del club, que “no asumirá deuda corporativa derivada del proyecto ni actuará como deudor solidario, codeudor, fiador o garante de las obligaciones del fideicomiso, del inversor, del financiador, del constructor, del operador o de terceros”.

Una vez votado en la asamblea general extraordinaria, el proyecto requiere ser aprobado una vez más por unanimidad en la Comisión Directiva del Club para el inicio de las obras, o, en caso de que esto no ocurra, a través de una nueva asamblea extraordinaria en un plazo anterior a los 30 días.