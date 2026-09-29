Copa Uruguay: se cierra la fase de grupos

Este miércoles a las 16.00 se disputarán los dos partidos que dan cierre a la fase de grupos de los equipos profesionales de la Copa Uruguay. Defensor Sporting jugará ante Plaza Colonia en el Franzini y, en Melo, Cerro Largo va con Rentistas.

Hasta el momento, el grupo B lo lidera Rentistas –único clasificado– con 4 puntos, Plaza Colonia tiene 3, Defensor Sporting 2 y Cerro Largo 1. Racing, que no tiene nada por jugar, monitorea la situación para ver si puede acceder a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros. Los de Sayago terminaron con 3 puntos en su zona y un saldo de goles de -4, por lo que necesitan que ganen los dos equipos de segunda división.

Los bichos colorados están adentro, por lo que seguramente rotarán su plantel ya que se están jugando puntos importantes para el ascenso a primera. El elenco arachán no arrastra un buen presente en la A, y el torneo copero le presenta una buena oportunidad de ganar en casa y acceder a la próxima ronda.

En ese sentido, el encuentro en Parque Rodó pasa a ser una finalísima. De la única forma en que avanzan los dos es con un empate, en caso de que no gane Cerro Largo. Si esa combinación de resultados no sucede, el que gana clasifica, con la ventaja del empate para los colonienses.

Defensor se coronó en las primeras tres ediciones de la Copa Uruguay; es el único ganador del torneo junto con Peñarol, el campeón vigente.

Hasta ahora, los equipos profesionales que están clasificados y se enfrentarán en una próxima fase –sin importar su posición final y a sorteo limpio para conformar ocho llaves eliminatorias– son Peñarol, Montevideo City Torque, Danubio, Rentistas (sea cual sea el resultado), Deportivo Maldonado, Cerrito, Wanderers, Central Español, Juventud de Las Piedras, Nacional, Albion, River Plate, Boston River y Liverpool.

El miércoles a las 18.15, cuando todas las bolillas tengan nombre propio, se determinarán los nuevos cruces en la Sala de Asambleas de la AUF.

Por la llave amateur

Nacional de Florida fue el primer clasificado a octavos de final de la Copa Uruguay. Esta semana habrá varios encuentros para seguir conociendo equipos de corazón grande que buscan la gloria.

En esta instancia chocan clubes de la Organización del Fútbol del Interior y de la AUF. Algunos partidos habían sido fijados para el fin de semana, pero debieron ser suspendidos y postergados debido a las inclemencias del tiempo en el litoral norte; ambos encuentros se iban a jugar el domingo en el estadio Ernesto Dickinson de Salto. El sábado mismo, a los efectos de que los rivales de los clubes salteños no viajaran ni hicieran un montón de kilómetros ante la duda de si se jugaba o no, los encuentros fueron aplazados.

Real Montevideo –equipo de la Divisional D metropolitana– es el rival de Ferro Carril, mientras que el vicecampeón del interior, Sportivo Barracas de Dolores, es el oponente del salteño Gladiador, la gran sorpresa de la temporada en la Copa Nacional de Clubes A. Los partidos se pospusieron para el domingo 4 de octubre en el Dickinson y se jugarán tal como estaba previsto: Ferro enfrentará a Real Montevideo a las 15.00 y Gladiador a Sportivo Barracas a las 18.00.

Ese mismo sábado, a las 15.30 en el Casto Martínez Laguarda, Río Negro de San José recibe a Wanderers de Durazno. A las 16.15, en el Landoni, el Racing duraznense va ante San Carlos.

El adelantado va este miércoles, en el Parque Ancap a las 15.30: Lito choca ante Durazno FC. El 7 de octubre Libertad de San Carlos va ante Bella Vista a las 20.00. Resta día y horario para el encuentro entre Porongos y Deportivo Italiano.