Torque y Peñarol empataron 1-1 en un partidazo por el Clausura

Matías Arezo y Esteban Obregón convirtieron para dejar en tablas el partido pendiente que le hizo justicia a lo que estaba en juego.

Montevideo City Torque y Peñarol empataron 1-1 en el partido pendiente de la primera fecha del Clausura. Con puntos clave en juego, ciudadanos y carboneros repartieron unidades y cada uno se mantiene como líder de las distintas tablas: Torque arriba en el Clausura y Peñarol de la tabla anual tras una intensa noche en el estadio Centenario.

El primer tiempo tuvo los mejores minutos carboneros y así llegó el gol de Matías Arezo a los 20, con una gran jugada colectiva; un error en el fondo de Peñarol propició el empate de Torque, por intermedio de Esteban Obregón, apenas minutos después. En el segundo tiempo, el equipo ciudadano dominó el juego, pero no pudo sacar ventaja en el marcador.

Se arma el juego

La primera media hora del partido fue toda de Peñarol. A partir de algunos tempranos avances de Leandro Umpiérrez, el carbonero empezó a dominar el territorio, a adelantarse en el campo y mantener la posesión para generar aproximaciones riesgosas e insistentes, sobre todo con la siempre productiva sociedad de Leonel Jaime, activo en todas las zonas del frente de ataque, y Javier Cabrera, con sus desbordes por derecha.

Pasando los primeros 15, Torque se había hundido en su campo y Peñarol jugaba con los centrales arriba de la mitad de la cancha. Nahuel Herrera, que volvió este partido a la titularidad después de una lesión en el pie, demostró su valía y calidad en un par de jugadas: primero levantó ovaciones de la hinchada carbonera –que llenó la Amsterdam y buena parte de la Olímpica en su primer partido con público tras la sanción del clásico– al recuperar y salir con un elegante sombrero sobre el marcador, y después volvió a dejar atrás la marca con una sutileza, y le puso una pelota profunda por la banda a Cabrera, que hizo la lógica y la mandó al medio, donde entraba Arezo para darle de derecha al primer palo y vencer la resistencia de Torgnascioli.

Peñarol aprovechaba su momento en el partido, pero apenas minutos después, un error en el fondo propició el empate de Torque, que hasta entonces no había atacado con peligro ni elaborado el juego fino y peligroso que se le conoce. Franco Romero la jugó atrás demasiado larga para Herrera y demasiado corta para Washington Aguerre, y en ese espacio se coló Obregón para robarla, eludir al arquero y definir ante el intento desesperado de Herrera por cerrar.

El gol niveló el trámite. Peñarol perdió intensidad ofensiva y Torque se acomodó mejor, disputando más la pelota y el campo, aunque tampoco pudo generar ataques cristalinos. Peñarol también tuvo que reacomodarse luego de dos cambios en la defensa que Diego Aguirre hizo pasando la media hora de juego, quizá por algunas molestias físicas, aunque no quedó claro. Salieron Romero y Olivera para el ingreso de Ignacio Alegre y Thiago Espinosa, con lo que también cambió el esquema para volver a una línea de cuatro.

Casi todo celeste

El segundo tiempo arrancó muy parejo, de ida y vuelta y con enorme intensidad, que se reflejó también en las tribunas, que registraron además un buen puñado de hinchas ciudadanos en la esquina de América y Colombes. Como una final, los dos salieron a buscar el resultado y empezaron a quedar muchos espacios en la zona defensiva de ambos, que Torque estuvo más cerca de aprovechar.

Salomón Rodríguez y el recién ingresado Nahuel da Silva combinaron con una pared que el 9 mandó a la red, pero en fuera de juego. Da Silva ingresó en lugar de Diogo Guzmán en el ciudadano y le dio más peso ofensivo al equipo, que a partir de los 10 o 15 del complemento tuvo unos minutos de furia sobre el área carbonera y empezó a ejercer un dominio notorio.

En busca de una respuesta, Aguirre metió los cambios que le dieron resultado en el último juego ante Boston River: entraron los Hernández, Lucas y Abel, y salieron Arezo y el Indio Fernández, pero el juego siguió siendo de Torque ante un Peñarol que ya no encontró conexiones colectivas y que solo tuvo arrestos individuales, sobre todo de Jaime, que pareció demasiado solo y marcado.

El mérito fue de Torque y de Méndez, que corrigió tácticamente y anuló los circuitos de juego que había tenido Peñarol en el primer tiempo. El ciudadano lo sometió al carbonero en el segundo tiempo pero le faltó contundencia en ataque, y por eso el juego terminó empatado.

En la próxima fecha, la carrera por el campeonato sigue interesante, con Torque visitando a Nacional en el Gran Parque Central, y Peñarol, de vuelta en el Centenario, jugando de visita ante Racing, uno de los que pelea arriba en la anual.