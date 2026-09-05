Torque volvió a ganar y es líder

Torque, dando vuelta un partido en solo cuatro minutos, cuando todo se le había complicado y parecía que no conseguía el resultado que había ido a buscar, venció a Cerro Largo en el Charrúa 2-1 para quedar liderando el Clausura con puntaje perfecto a falta de un juego, acomodándose en la lucha por la anual y preparando de gran manera su cruce de Sudamericana en Cusco ante Cienciano.

El equipo montevideano había empezado perdiendo en el primer tiempo con gol de Santiago Marcel para Cerro Largo y luchó durante toda la segunda parte para tratar de llegar al empate primero y a doblar después. Pero no fue sino hasta que los arachanes quedaron con uno menos en los últimos 20 minutos que todo dejó la sensación de que Torque podría, y así fue. En los minutos 83 y 87 Torque consiguió los goles que le dieron la victoria, de Nahuel da Silva y Esteban Obregón, y quedó arriba en todo.

Apremios de calendario y fútbol sintético

Torque es el único de los equipos uruguayos que mantiene la triple competencia entre el campeonato uruguayo, la Copa Uruguay y la Sudamericana. Se trata del club que, pase lo que pase, seguramente terminará la temporada 2026 con más partidos jugados que ningún otro. Arrancó su encuentro de viernes apremiado por el calendario, dado que la semana que viene deberá viajar a Cusco para jugar ante Cienciano por los cuartos de final del torneo continental. Dominando las acciones sobre la alfombra sintética del estadio Charrúa, pero sin generar situaciones claras de gol, el conjunto ciudadano fue avisando en los primeros diez minutos que estaba cerca de romper la paridad frente a Cerro Largo.

Sin embargo, el equipo arachán fue tomando cuerpo en la segunda decena de minutos del tramo inicial y generó ataques peligrosos y verticales. En el eje central de la ofensiva se plantó Diego Daguerre –el futbolista formado en Nacional–, mientras que el minuano Alfonso de Luca y el argentino Alexis Segovia metían pánico y de velocidad por los costados. Se fue imponiendo en el campo con buenas armas Cerro Largo, dejando atrás aquel inicio marcado por el dominio territorial de Torque y su estructura.

El golpe en la hora

Cerro Largo fue sumando más y más acciones ofensivas mientras Torque demostraba su estructura pero no sus luces. Fue así que a los 40 minutos Santiago Marcel, con un remate de afuera del área que fue corolario de una jugada que por izquierda había elaborado De Luca, aprovechó un despeje a medias de los centrales de Torque para calzar la pelota libre y franca. El volante, eje central arachán, sacó un latigazo seco y preciso que se clavó contra el caño derecho de Gastón Rodríguez.

Buscar y encontrar

Para el segundo tiempo, Marcelo Méndez dejó al sanducero Franco Pizzichillo en los vestuarios, seguramente para ir dosificándole los minutos al importantísimo futbolista de Paysandú, que venía de una lesión y el martes había jugado los 90 minutos por Copa Uruguay. Fue así que el estratega de Torque dio ingreso a Nahuel da Silva, el potente delantero que había sido determinante justamente en el triunfo ante Danubio por Copa Uruguay, para armar una doble punta junto con el polanqueño Salomón Rodríguez.

Torque machacó y machacó en busca de un empate que anhelaba, deseaba y trabajaba, pero sin embargo no lograba traducir en la cancha con la claridad suficiente como para superar a Cerro Largo, que se defendía con solidez y administraba con criterio la ventaja construida en la primera mitad.

A falta de 20 minutos para que terminara el partido, el trámite se complicó para el equipo arachán. El desequilibrante atacante Alexis Segovia vio la segunda tarjeta amarilla en Cerro Largo, dejando al conjunto melense con diez futbolistas para aguantar el temporal y las embestidas finales de Torque. Fue el momento para reafirmar las condiciones y el gran partido del paraguayo Pedro González en el arco de Cerro Largo, quien atento y tiempista salvó varias situaciones realmente peligrosas ante el asedio desesperado del conjunto ciudadano.

Pero el guaraní no podía tapar todas. Así fue que en el minuto 83 llegó la igualdad de Torque, producto de una muy buena maniobra individual del maragato Ramiro Lecchini, quien enganchó por la derecha y metió un pase filtrado hacia la irrupción del tanque Da Silva. El potente atacante estampó el empate ciudadano, firmando su tercer grito consecutivo en los últimos dos compromisos de la institución.

Pero las marcas están para romperse. Por eso, cuando el elenco montevideano buscaba desesperadamente el gol de la victoria, llegó la anotación del argentino Esteban Obregón –quien este mismo viernes cumplió los 100 partidos con la camiseta de Torque–, para culminar una jugada de peligro que primero casi fue del maragato Lecchini tras peinar el cuero rumbo a las redes y ver cómo se lo despejaban en la línea misma. De inmediato vino el remate seco y preciso de Obregón para poner el esperado 2-1.

El premio a la fe antes de la altura

En apenas cuatro minutos Torque dio vuelta el partido, consiguió el resultado que buscaba para quedar liderando el Clausura con puntaje perfecto, a falta de un juego ante Peñarol, y se trepó también en la lucha por la tabla anual, esperando ahora por el partido de Sudamericana del jueves. Un gran resultado que corona lo que viene siendo esta histórica campaña del equipo conducido por Marcelo Méndez.