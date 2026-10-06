Las voces del tricolor tras el triunfo de Nacional ante Torque

“Carreño nos motiva muchísimo, nos da para adelante, nos aconseja a los chicos y a los grandes”, dijo Maxi Gómez.

Nacional festejó en el Gran Parque Central el triunfo ante Montevideo City Torque y, tras el partido, los jugadores manifestaron su satisfacción. Dentro de las situaciones de gol creadas, Nacional facturó dos goles: uno fue autoría de Tomás Viera, su primer gol en la categoría absoluta de la Liga AUF Uruguaya. El joven jugador, manifestó estar “muy contento” por el logro personal. “Fue literalmente un gol soñado, lo venia buscando hace tiempo, no se daba y hoy llego, pero lo más importante son los tres puntos”, afirmó.

Sobre las unidades habló Lucas Rodríguez, quién alegó que los “puntos importantísimos” tienen que ver con el trabajo diario del plantel: “Sabíamos que si seguíamos enfocados en el trabajo de la manera que veníamos íbamos a merecer la victoria. Ganamos porque fuimos contundentes”, dijo, “estuvimos trabajando toda la semana”. Y sobre el rival destacó que “lo pudimos controlar y sacar adelante el partido”, agregó.

Buenas y malas

Por su parte, el goleador del campeonato, Maximiliano Gómez, dijo que fue un partido redondo, “el equipo en sí hizo un lindisimo partido, estoy feliz por la victoria”, y luego destacó la figura del entrenador: “Daniel [Carreño] nos motiva muchísimo, nos da para adelante, nos aconseja a los chicos y a los grandes, venimos trabajando muy bien. En la semana se nota el clima, estamos muy contentos de tenerlos, Daniel es un genio”, expresó.

A la vez, hizo énfasis en los objetivos del tricolor: “Nacional tiene que ganar todo lo que queda del resto del campeonato”. Y expresó sentir un “sabor amargo” por la lesión de Luis (Mejía), que probablemente se lesionó el tendón de Aquiles, instancia que se confirmará con los próximos análisis.