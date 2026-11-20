Peñarol y el ganador de la semifinal entre Liverpool y Racing jugarán la fase de grupos de Copa Libertadores, mientras que Montevideo City Torque será Uruguay 3; Wanderers es el único que sabe que disputará Liga Sudamericana.

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Se disputó la jornada decisiva para los descensos de la temporada 2026. Progreso y Danubio ya habían bajado hace dos fechas; el último cupo se lo llevó Cerro Largo, que perdió este jueves con Peñarol. Insólitamente, el arachán entró por primera vez en zona de descenso y fue suficiente para perder la categoría.

Cerro y Wanderers se salvaron. El primero por su gran victoria ante Nacional por 2-0 en el Tróccoli. El albiceleste venía con un triunfo en las últimas ocho presentaciones y cerró el año venciendo consecutivamente a Deportivo Maldonado y al tricolor.

El bohemio rompió el maleficio de salvarse pese a arrancar con promedio inferior a 1.00, algo que nunca había sucedido. El triunfo 2-0 ante Liverpool en el Franzini también significó la clasificación a la Copa Sudamericana y a la Supercopa.

Copa Libertadores

Peñarol, como primero de la anual, jugará fase de grupos de Copa Libertadores junto al ganador de la semifinal del campeonato uruguayo, que disputarán Racing y Liverpool, campeones del Apertura y Clausura, respectivamente.

Montevideo City Torque, que terminó segundo en la anual, será Uruguay 3, ingresando en la segunda fase del torneo. Tiene que pasar dos cruces para llegar a fase de grupos, pero, si avanza en el primero y pierde en el segundo, recalará en fase de grupos de Copa Sudamericana.

El cuarto clasificado todavía no está definido y tiene muchos escenarios abiertos. Si Nacional o Juventud de Las Piedras ganan la Copa Uruguay, se quedarán con el boleto. Si el certamen copero lo ganan Danubio o Torque, el clasificado a Libertadores será Racing, en caso de que pierda la semifinal, o Deportivo Maldonado por salir cuarto de la tabla anual.

El que sea, deberá pasar tres llaves para llegar a fase de grupos. Si supera dos y pierde en la tercera, recala en fase de grupos de Copa Sudamericana.

Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana ofrece cuatro cupos para equipos uruguayos. Todos entran en una fase previa y se chocan en una llave con los clubes del mismo país. Los dos ganadores de esas series clasifican a la fase de grupos.

El único que aseguró su lugar fue Wanderers al lograr la permanencia en primera. Se sumará Nacional si no gana la Copa Uruguay, Albion en caso de que Juventud de Las Piedras no gane la Copa Uruguay y Liverpool si no gana la semifinal del campeonato uruguayo.

Si Deportivo Maldonado o Racing no van a Libertadores, tienen lugar asegurado en Copa Sudamericana.

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