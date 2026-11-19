En Florida, el lugar en donde los hinchas del Depor miraban el partido y con el teléfono escuchaban los resultados de los otros para tratar de trazar la ingeniería imposible, Boston River, que jugaba por el juego, por el honor, por la camiseta y hasta por los hinchas prestados de Piedra Alta que llegaron hasta el estadio, ganó 1-0 a Deportivo Maldonado con gol de Facundo Muñoa. Fue un gran triunfo del sastre, porque la grandeza de los tres puntos se multiplicó al ver que aparentemente no jugaba por nada ante un rival que jugaba por todo, y defendió heroicamente su victoria hasta el pitazo final.

Ahora Boston River esperará hasta la próxima temporada, mientras que el Depor deberá esperar por los resultados de Nacional y Liverpool este viernes, dado que cualquiera de los dos lo podría pasar y dejarlo sin Copa Libertadores.

Poca gente, mucho juego

El primer tiempo resultó un partido con poca gente, pero muchas jugadas. A pesar del calor y el solazo que hacía foco sobre el césped del Campeones Olímpicos, aún chueco de una columna de iluminación, ambos equipos fueron de un lado para el otro, teniendo en cuenta la obligación de Deportivo Maldonado de ganar para tratar de pelear la máxima colocación y la de Boston River, que hacía su último partido del año.

A pesar de que la preeminencia ofensiva estuvo marcada por el equipo fernandino, con una integración y una propuesta que parecía solo mirar hacia el arco de Bruno Antúnez, Boston River respondió de buena manera, fundamentalmente por el flanco derecho y básicamente con el tararirense Leandro Suhr, un azote por ese lado que se metió en el área en algunas oportunidades e hizo parar el corazón a los 43 fernandinos que, acompañados de seis banderas y una inicial treintena de globos rojos y verdes que, a medida que iba pasando el tiempo, iban perdiendo el aire y su presencia, estaban en la tribuna visitante, la Amado Fleitas.

Después se fueron invirtiendo los papeles y también algunas posiciones en los rojiverdes locales, con Suhr por la izquierda y Muñoa por derecha. Y fue justamente el artiguense quien, a los 40 minutos del primer tiempo, en una gran combinación con el rochense Juan Joyita Acosta, abrió el marcador con un golazo. Fue un robo en cancha del sastre que arrancó con el lateral derecho, habilitando en largo a Muñoa y, ya en el área, el artiguense se escorara hacia la izquierda en la zona derecha y desde allí metiera un zurdazo ajustado que puso el 1-0.

El gol de Boston River aceleró el nerviosismo del Depor, que se fue a los vestuarios sin saber cómo iban los otros partidos, pero sí sabiendo que su resultado era adverso, a tal punto que podía dejar en cuestión su posible boleto de Copa Libertadores.

Entre la tensión y el juego

En la segunda parte, lo opresivo de la situación para los fernandinos fue quitándoles posibilidades, a pesar de que Santiago Ramírez tuvo el empate nada más al iniciar, cuando una enorme atajada de Bruno Antúnez sostuvo la ventaja y permitió el afianzamiento del buen juego y la estrategia de Boston River, que probó en varias ocasiones al arquero del Depor, excelente evitando el segundo en por lo menos tres oportunidades.

Los últimos minutos fueron un infierno propio de la final que ya no era, porque el Depor sabía que se había despedido del campeonato y con este resultado tal vez se despedía de la Libertadores, por lo que atacó como pudo desde las bandas, con los centrales jugando de nueve, con todos sus futbolistas metidos en el área, metiendo pelotas envenenadas, cabeceando, centrando, y el Boston aguantando a la heroica, como si estuviese jugando el título o el descenso o lo que fuere, cuando el sastre no jugaba nada, pero jugaba todo, su honor, el fútbol, el juego.

De alguna manera, más allá de los premios, de los puntos y de las sociedades anónimas deportivas, fue un gran partido en donde los valores primarios del fútbol valieron y Boston River se quedó con una victoria que, en definitiva, le servirá como tres puntos más para empezar la tabla de 2027.