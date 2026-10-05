Uruguay disputará el tercer partido en esta fecha FIFA ante India; el último encuentro será a las 10.30 en el VYBK Stadium, en Calcuta, con capacidad para 85.000 espectadores. La celeste trae a cuestas la derrota 3-1 ante Japón y, en el antecedente más inmediato, la victoria 4-1 sobre Corea del Sur.

Diego Forlán está dirigiendo a la selección mayor de forma interina, pero cerrar la gira asiática con dos triunfos sería positivo para el entrenador en sus primeros encuentros al frente de la celeste.

Bajas y cambios

Uruguay sufrió cinco bajas para este encuentro por distintos motivos. Giorgian de Arrascaeta (fractura de muñeca), Sebastián Cáceres (lesión muscular), Martín Satriano (lesión de rodilla), Mathías Olivera (tirón inguinal) y Brian Rodríguez (no pudo ingresar a India por problemas en su pasaporte) son los jugadores que no estarán a la orden de Diego Forlán.

De esta forma, quedan 21 futbolistas para este encuentro. Los goleros Santiago Mele, Thiago Cardozo y Cristopher Fiermarin; los defensas Guillermo Varela, Naithan Nández, Ronald Araújo, Santiago Mouriño, José María Giménez, Juan Ignacio Rodríguez, Joaquín Piqueréz y Juan Manuel Sanabria; los volantes Lucas Torreira, Facundo Bernal, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar y Maximiliano Araújo; y los atacantes Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Darwin Núñez y Federico Viñas.

La idea de Forlán era que todos los jugadores citados tuvieran participación durante la gira, algo que no sucederá con Cáceres y Satriano. Cardozo estará en el arco, ya que es el único guardameta que no vio acción hasta el momento. Habrá variantes en todas las líneas.

Sobre la filosofía de juego que el entrenador quiere darle a Uruguay, analizó en conferencia de prensa, previo al partido: “Tenemos jugadores de gran calidad, con estilos diferentes y muchos que juegan en ligas muy buenas, ya sea en Europa, América, Norteamérica y también en Oriente; les está yendo muy bien. Como jugador y por la forma en que yo solía jugar, me gusta practicar buen fútbol. Si intentas eso con tu equipo, los resultados serán mucho mejores. Nuestro ideal es jugar bien porque tenemos los jugadores para hacerlo. Pero hay que ver que cada partido es diferente”.

Sobre la calidad de los futbolistas y el tiempo de trabajo, dijo: “Hay que entender que hablamos de jugadores que juegan en la selección nacional. Son buenos. El tiempo disponible es muy breve, hay que lograr que se sientan cómodos para que jueguen lo mejor posible en cada partido que disputen”.

Otra identidad

Sobre el momento que está atravesando la selección uruguaya, dijo: “Hay que mantener el equilibrio y entender cómo funciona el fútbol. Si hablamos de los dos últimos Mundiales en los que no superamos la fase de grupos, para una selección con los jugadores que tenemos, no es algo bueno. Lo entendemos”.

Luego agregó: “No vamos a decir que los jugadores no sean buenos. A veces, simplemente no se está en el mejor momento, o las cosas no salen como todos querían y no se consiguen los resultados deseados. Hay que tratar de ofrecer respuestas ante distintas situaciones y definir cómo vamos a jugar. Y luego hay que asumir que se puede ganar o perder. Sé que hoy en día, con las redes sociales, la prensa y la gente, todo el mundo habla. La mayoría no entiende, con todo mi respeto, lo que siente un jugador”.

Sobre la forma de comunicarse con los futbolistas, argumentó: “A veces hay reglas del juego para aceptar y comprender, pero no hace falta prestarles demasiada atención. Pero tu valor no cambia por el hecho de perder. Es algo que nosotros, como cuerpo técnico, queremos que entiendan. Yo voy a ser el mismo si ganan o si pierden. Esas son las reglas, pero lo más importante es dar el 100% e intentarlo”.

El rival y el único antecedente

India jugó dos partidos en esta fecha FIFA; empató 1-1 ante Panamá y luego cayó 4-0 ante Brasil. Forlán analizó al rival: “Tienen jugadores realmente buenos, saben qué hacer con la pelota. Vimos su partido contra Brasil, que es un equipo muy fuerte, pero hubo combinaciones de juego realmente buenas por parte del equipo indio. Para nosotros fue una buena oportunidad para salir del hotel y poder ver el amistoso en directo”.

El único antecedente entre Uruguay e India se disputó el 25 de febrero de 1982 en Calcuta, en el marco de la Copa Nehru. La celeste se impuso 3-1 con doblete de Jorge Polilla da Silva y el tanto restante de Mario Saralegui.

¿Dónde ver Uruguay-India?

El partido amistoso se podrá ver por AUF TV abonando una suscripción única para este cotejo. Además, por cable, la transmisión se emitirá por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y los cables del interior; por streaming, en las plataformas digitales de los cables.