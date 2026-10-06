En el mes internacional de la sensibilización y lucha contra el cáncer de mama, la selección uruguaya de fútbol promueve la campaña junto con el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.

Este martes, Uruguay jugará ante India el tercer amistoso de la gira por Asia, a las 11.00, en el VYBK Stadium, en Calcuta. Por primera vez en la historia, la selección uruguaya de fútbol incluirá en su uniforme medias rosadas, que llevarán el lazo del mismo color, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.

En octubre, que es el mes internacional de la sensibilización y lucha contra esta enfermedad, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) impulsa, junto con el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, la campaña “Once”. El nombre hace referencia a la cantidad de jugadores que entran a la cancha en un equipo de fútbol y a la probabilidad de que una de cada 11 uruguayas desarrolle cáncer de mama a lo largo de su vida.

La AUF apunta a dar visibilidad con el mensaje de prevención, en un partido de la selección que será visto en nuestro país y en varias partes del planeta. En la previa del encuentro, tanto en redes sociales como en la página oficial de la AUF, hubo posteos alusivos que anunciaron la campaña y brindaron información de interés con datos sobre el cáncer de mama, hábitos recomendados que ayudan a evitarlo y lugares donde informarse en profundidad.