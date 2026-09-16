Liga Evolución: Uruguay perdió con Paraguay y se despidió de la chance del título

La celeste cayó 1-0 con un gol de penal en el amanecer del segundo tiempo y cerrará la fase de grupos ante Bolivia. El equipo femenino sub 15 juega este jueves ante la selección del altiplano.

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Uruguay jugó su tercer partido en la Liga Evolución, nombre que recibe ahora el viejo Sudamericano sub 15. Había comenzado con derrota en la hora frente a Argentina, pero en el segundo encuentro se recuperó y le ganó a Chile. El equipo que dirige Gustavo Bueno llegaba con las chances intactas de pelear por el título.

La celeste integra la zona sur junto con Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia. Una vez que queden ordenadas las selecciones en cada grupo, chocarán en el último juego contra los rivales de la zona norte: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El choque entre los dos primeros definirá el campeón.

Ante Paraguay fue derrota 1-0. Éver Corrales, de penal, anotó el único gol del encuentro, a los 16 minutos del segundo tiempo. La selección uruguaya comenzó con Thiago Carballo en el arco; Bautista González, Luan Sosa, Ignacio Echeverría y el capitán Joaquín Míguez en la línea de cuatro; como volantes, Tizziano García, Thiago Guimaraes, Johann Fernández y Bautista Casco; Vicente Pesce y Santiago Larrosa fueron los delanteros.

Uruguay cerrará su participación en la fase de grupos el jueves a las 10.50 frente a Bolivia. Ese resultado determinará la posición final en la zona y el cruce directo con la selección que quede en la misma ubicación entre los países del norte.

Paraguay, Chile y Argentina tienen 6 puntos, Uruguay 3 y Bolivia no sumó unidades. La albiceleste tendrá libre en la última fecha, por lo que, si la celeste gana por dos goles, mínimamente, llegará al tercer escalón del grupo.

Las gurisas por escalar

La selección femenina sub 15 viene de igualar con Chile en la hora, en un espaldarazo anímico para seguir creciendo en el torneo. Uruguay cerrará su participación en el grupo ante Bolivia, el jueves a las 19.00.

El resultado final determinará si la celeste ocupa la tercera o la cuarta colocación en su zona.