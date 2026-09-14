En masculino, la celeste venció 2-1 a la selección trasandina sumando su primera victoria en el torneo.

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Uruguay jugó por la tercera fecha de la Liga Evolución en femenino y masculino contra Chile, lo que antes era denominado como Sudamericano sub 15. Son dos grupos de cinco selecciones, divididos por zonas.

Uruguay integra la zona sur junto con Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia. Una vez que queden ordenadas las selecciones en cada grupo, chocarán en el último juego contra los rivales de la zona norte: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El choque entre los dos primeros definirá el campeón.

Con golazo de Suárez

A nivel femenino, Uruguay había debutado empatando 1-1 con Paraguay y luego perdió 3-0 ante Argentina. En la tercera presentación igualó 1-1 con Chile, con un golazo de tiro libre de Zoe Suárez sobre el final.

Fue un partido que dominó la selección trasandina, pero, después del empate, la celeste estuvo cerca de llevarse el triunfo, de atrás y en la hora.

Argentina, Paraguay y Chile tienen 4 puntos, Uruguay 2 y cierra Bolivia con 1. Justamente, las chicas del altiplano serán el último rival de la fase de grupos.

Para soñar en grande

En masculino, Uruguay le ganó 2-1 a Chile tras la derrota en el debut ante Argentina en la hora. Luca Di Matteo, que después se fue expulsado, abrió la cuenta con un golazo de tiro libre mientras que Tiziano García puso el gol a tres minutos del final, en una jugada que realizó por izquierda, enganchó hacia adentro y sacó un gran remate cruzado.

Paraguay y Argentina tienen 6 puntos, Uruguay y Chile 3 y cierra Bolivia sin unidades. La celeste va el miércoles ante los guaraníes en un partido clave y cerrará el viernes ante los del altiplano.