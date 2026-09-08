Liga Evolución: Argentina le ganó en la hora a Uruguay en el debut del torneo

Uruguay volverá a jugar el sábado con Chile, luego de tener fecha libre el próximo jueves.

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Comenzó la Liga Evolución, que se disputa en el parque Guasú Metropolitano de Asunción del Paraguay. Este nuevo torneo sustituye al viejo Sudamericano sub 15. Uruguay, dirigido por Gustavo Bueno, debutó con derrota 1-0 ante Argentina.

El gol llegó en el cuarto minuto de descuento del segundo tiempo, con la salvedad de que cada período es de 40 minutos. Camilo Lacherra puso el tanto que le dio la victoria agónica e inmerecida a la albiceleste, ya que el combinado uruguayo fue superior en las chances de gol, sobre todo en el complemento.

Thiago Carballo; Bautista González, Luan Sosa, Ignacio Echevarría, el capitán Joaquín Míguez; Bautista Casco, Johann Fernández, Luca di Matteo; Thiago Guimaraens, Vicente Pesce y Santiago Larrosa conformaron la oncena que colocó en la cancha Gustavo Bueno.

Son dos grupos de cinco selecciones, divididos por zonas. Uruguay integra la zona sur junto con Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia. Una vez que queden ordenadas las selecciones en cada grupo, chocarán en el último juego contra los rivales de la zona norte: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El choque entre los dos primeros definirá el campeón.

La celeste ahora tendrá fecha libre, por lo que el próximo partido será el sábado, a las 10.40, por la tercera fecha ante Chile. El miércoles 16 va contra Paraguay y el viernes 18 ante Bolivia.

Todos los partidos se pueden ver de forma gratuita por Youtube.