Dura baja para Cerro: Augusto Cambón se pierde el resto del año por lesión en la rodilla

El goleador del Clausura, a préstamo en el villero, se rompió un ligamento cruzado y no volverá a jugar hasta mediados de 2027.

La mala suerte no le da respiro a Augusto Cambón, el centrodelantero de 21 años que atravesaba un Clausura con miras a consagratorio en Cerro, pero que se le termina de manera prematura y amarga por una dura lesión en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, que lo tendrá cerca de nueve meses fuera de las canchas.

Hace tres meses, en el partido por el Intermedio frente a Peñarol en el Tróccoli, previo al receso mundialista, el atacante se había quebrado la muñeca en una mala caída.

Cambón se formó en Defensor Sporting y tuvo en el violeta un buen fogueo en Primera. Debutó con 18 años en 2023, y en su debut, entrando en tiempos de descuentos, ya convirtió su primer gol en el profesionalismo. Sumó 50 presencias en Defensor y convirtió cuatro goles, los mismos que lleva ahora en tres partidos del Clausura. A inicios de 2026, con la intención de que tenga mayor continuidad, el violeta cedió a Cambón a Cerro, con un préstamo que se extiende hasta fin de año.

Con la camiseta cerrense, el delantero no convirtió en el Apertura, y le hizo un gol a Central Español en el Intermedio antes de la lesión, pero en el Clausura empezó a destaparse, acompañando el repunte que mostró el equipo desde que lo agarró Alejandro Capuccio, que llegó con la misión urgente de zafar del descenso, pero de paso se mezcló en los puestos de arriba del último torneo corto del año. Cambón ha sabido aprovechar el buen momento del equipo y también del 10, Brahian Alemán, que lidera el rubro de asistencias en el campeonato y han formado una productiva sociedad ofensiva.

En efecto, Cerro viene de ganar un duelo directo clave en la zona baja de la tabla, ante Progreso, con un doblete de Cambón, ambas conquistas con notable definición tras quirúrgicos pases de Brahian Alemán, uno de zurda y otro de derecha.