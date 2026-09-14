Montevideo City Torque y Liverpool cierran la fecha 6

Montevideo City Torque y Liverpool se enfrentarán este lunes a las 19.00 en el Charrúa por la sexta fecha del Clausura, en un partido entre dos de los tres mejores del torneo, porque ahora se coló Cerro en las primeras posiciones. Los negriazules llegan primeros con 13 puntos, los mismos que el villero, mientras que Torque suma 12 unidades, pero tiene un partido menos. El equipo ciudadano tiene este partido en el medio de su agenda internacional, porque el jueves jugó por cuartos de final de la Copa Sudamericana y esta semana, también el jueves, tiene la revancha: necesita revertir el 0-2 en Cuzco para meterse entre los cuatro mejores.

La fecha que fue

La etapa tuvo como resultados importantes las victorias de dos de los tres que llegaban como punteros de la tabla anual. El domingo de noche Peñarol le ganó a Albion 3-1, mientras que el sábado Racing derrotó 3-2 a Boston River en el Parque Roberto; ambos lideran la anual con 52 puntos. El cervecero comenzó ganando con un penal de Sebastián da Silva, pero Rodrigo Saravia, también desde los 12 pasos, y Facundo Aristegui dieron vuelta el partido para el sastre. Esteban da Silva empató con un remate desde afuera del área y, en los descuentos, Tomás Habib marcó de penal para darle el triunfo a Racing.

Defensor Sporting derrotó 1-0 a Deportivo Maldonado en el Franzini y cortó una racha de siete partidos sin ganar. El violeta dominó buena parte del primer tiempo, generó varias ocasiones y finalmente encontró el gol a los 81 minutos: Lucas Paul de los Santos ejecutó un penal que Diego Segovia atajó, pero Brian Montenegro aprovechó el rebote para convertir. Defensor llegó a 32 puntos en la anual, mientras que el Depor perdió la chance de seguir primero junto con Racing y Peñarol.

Cerro venció 3-1 a Progreso en el Paladino y, lo dicho, alcanzó a Liverpool. Augusto Cambón fue el hombre destacado de la tarde al marcar los dos primeros goles del albiceleste en el primer tiempo. Maximiliano Juambeltz descontó para Progreso a los 74, pero Jairo Amaro liquidó el partido de contragolpe sobre el final. El triunfo también le permitió a Cerro estirar la ventaja sobre Wanderers en la lucha por la permanencia.

Juventud y Danubio empataron 1-1 en Las Piedras, en un resultado que prolongó a 15 partidos la racha del franjeado sin ganar en el campeonato uruguayo. Sebastián Fernández puso en ventaja a Danubio de cabeza y pudo ampliar después, cuando tuvo un penal que le atajó Sebastián Sosa. En el segundo tiempo Juventud reaccionó y, a cinco minutos del final, Fernando Mimbacas marcó el empate con una acrobacia parecida a una chilena.

Otro 1-1 fue el de Wanderers y Nacional en el Parque Viera. Maximiliano Silvera adelantó al tricolor en el segundo tiempo, luego de un rebote que dejó Agustín Buffa. Nacional se replegó tras ponerse en ventaja y Wanderers fue en busca del empate. Cuando parecía que el visitante se llevaba los tres puntos, Santiago Benítez apareció en el último minuto de los descuentos y sacó un zurdazo desde afuera del área que se metió en el ángulo. El punto fue importante para el bohemio en la pelea por el descenso. Además, Cerro Largo y Central Español empataron 0-0.

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