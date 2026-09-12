Racing le ganó un partidazo a Boston River y subió a la cima de la anual

En el arranque de la fecha 6 del Clausura, el cervecero lo dio vuelta en la hora y venció 3-2 a Boston River en el Parque Roberto para quedar primero en la acumulada.

Este sábado, en la tarde fría y gris de Sayago hubo alegría y festejos, porque Racing dio una muestra indiscutible de por qué es uno de los mejores equipos de la temporada, está bien arriba en la tabla anual y ya tiene un lugar asegurado en la definición del campeonato como campeón del Apertura.

El equipo de Cristian Chambian se quedó con la victoria en la hora, en un partido parejo y muy duro frente a Boston River, que por su parte busca mezclarse en la pelea por los puestos de clasificación a copas internacionales, mostrando una evolución después de una floja primera mitad de año.

Racing llegó a 52 puntos en la tabla anual, y es el líder solitario por lo menos hasta este domingo, cuando jueguen Deportivo Maldonado y Peñarol, que pueden igualarlo en la cima si ganan.

Penalitos abren el juego

El primer tiempo en el Parque Roberto fue cerrado y muy disputado, con poco juego cerca de los arcos. El cero se rompió gracias a la intervención del VAR —donde estuvieron Yimmy Álvarez y Santiago Motta asistiendo al árbitro principal Andrés Matonte—, que tuvo una jornada con mucho trabajo en Sayago. Una falta casi imperceptible en el área del sastre fue interpretada como cobrable y Racing se puso en ventaja en el ecuador del primer tiempo, con un buen tiro de Sebastián Da Silva desde los doce pasos.

En el segundo tiempo, Boston River salió a buscar el empate y consiguió premio rápidamente, porque sobre los 46 una situación similar tuvo lugar en la misma área, adonde ahora atacaba el sastre, y el VAR indicó la pena máxima. Rodrigo Saravia cambió penal por gol y el partido se abrió.

Los de Ignacio Ithurralde empezaron a acercarse con mayor peligro al arco de Federico Varese, y tuvo un par de chances claras para ponerse en ventaja antes de conseguirlo, ya cuando entraba el último cuarto de hora del partido, por intermedio del juvenil Facundo Aristegui, uno de los sub 20 que no viajó con la selección a los Juegos Odesur, lo que ya le rindió sus frutos al sastre.

Pero Racing no bajó los brazos. Cinco minutos después de quedar en desventaja, pelearon una pelota en la mitad de la cancha, derivó para Esteban Da Silva, que no dudó y le pegó de afuera para ponerla contra el palo, lejos de Bruno Antúnez. El empate envalentonó al cervecero, que conseguiría el gran premio de la victoria ya en tiempos de descuentos, con una nueva intervención clave del VAR: Matonte pitó una falta sobre el costado izquierda al borde del área de Boston River, pero desde los monitores advirtieron que la falta fue sobre la línea y era penal. Ahora fue Tomás Habib el que la cruzó notable para darle la victoria a Racing.