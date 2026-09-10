Se conoció la convocatoria final de la selección uruguaya para los Juegos Odesur

Este miércoles salió la lista definitiva de convocados para la selección uruguaya sub 20 que participará de los Juegos Odesur, a realizarse entre el 12 y el 26 de setiembre en la provincia argentina de Santa Fe. La nómina sufrió algunas alteraciones, luego de que la semana pasada se supiera que varios clubes habían decidido no ceder a sus jugadores.

La lista inicial incluía a varios juveniles que ya se han consolidado en sus equipos, y son piezas importantes —titulares o de recambio— en una parte de la temporada en la que se afronta la doble competencia, con el Clausura y la Copa Uruguay. En esa primera convocatoria estaban Luciano Rodríguez, Luciano González y Agustín dos Santos de Nacional; Brian Barboza y Estevan Pereyra de Peñarol; Alan Torterolo de Defensor Sporting; Facundo Aristegui de Boston River; y Yuri Oyarzo de Racing; ninguno de ellos quedó en la lista definitiva (Pereyra es el único que todavía no ha debutado en el primer equipo).

En su lugar, se inscriben los siguientes nombres: Valentino Würth (Montevideo City Torque); Ahmed Njankuo (River Plate); Thomas Sorensen (Albion); Ezequiel Amaro (Paysandú); Emiliano Domínguez (Liverpool); Kevin Suárez (Defensor Sporting); Thiago Fernández (Racing); y Agustín López (Wanderers).

Con la nueva convocatoria, Torque es el club que más jugadores aporta al plantel celeste que dirigirá Santiago Espasandín, mientras Diego Forlán se ocupa de sus tareas interinas en la selección mayor para la gira por Asia. A Würth se suman los que ya estaban en la lista inicial, Benjamín García y Facundo Martínez, por parte de los ciudadanos. Le siguen, con dos jugadores en la nómina, Defensor Sporting —Kevin Suárez y Lautaro Navarro—, Nacional —Román Clematte y Mateo Soria— y Peñarol —Rodrigo Álvez y Julio Daguer—.

Completan la lista el arquero de Deportivo Maldonado, Felipe Ortiz, y los dos repatriados: el golero melense Axell Amaral (Al Ain de Emiratos Árabes) y el delantero doloreño Lautaro Ultra (Dinamo de Zagreb de Croacia).