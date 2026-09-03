Uruguay ya tiene bandera y abanderados para los Juegos Odesur 2026

En el Palacio Legislativo, el Comité Olímpico Uruguayo y la Secretaría Nacional del Deporte entregaron el pabellón patrio a los 332 deportistas que competirán en Santa Fe.

Este miércoles Uruguay tuvo la ceremonia oficial de despedida rumbo a los Juegos Odesur de Santa Fe. En el Palacio Legislativo, las autoridades del Comité Olímpico Uruguayo y de la Secretaría Nacional del Deporte entregaron el pabellón patrio a la delegación que representará al país en el torneo sudamericano, y quedaron designados los dos abanderados para el desfile inaugural: Manuela Vilar del Valle, de hockey sobre césped, y Ricardo Fabini, de vela.

La cifra final quedó confirmada y serán 332 deportistas en 34 deportes, lo que significa que será la delegación uruguaya más grande en la historia de estos juegos. La competencia arranca el 12 de setiembre y se extiende hasta el 26, con epicentro en Santa Fe, pero también con deportes que se desarrollarán en Rosario y Rafaela.

Fabini tiene 59 años y ya sabe lo que es llevar la bandera uruguaya en citas grandes, porque lo hizo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Fue campeón mundial de la clase snipe en Japón en 1989 y en Asunción 2022 ganó la plata junto con Carolina Rodríguez. En Santa Fe navegará con su hija Marina, de 14 años.

Vilar del Valle tiene 31 años y volvió este año al hockey uruguayo para jugar en Biguá, después de varias temporadas en Bélgica. En julio del año pasado fue la conductora de Las Cimarronas en el bronce de la Copa América disputada en Uruguay, torneo del que salió elegida mejor jugadora.

Esta edición será la primera con más de 50 disciplinas en competencia, y se espera la presencia de más de 7.000 atletas de los 15 países inscriptos: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Una de las importancias de los Odesur radica en que en varias disciplinas se reparten cupos para los Juegos Panamericanos 2027, además de que marcan el inicio del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

En 2022, los últimos Odesur, Uruguay llevó 324 deportistas de 35 disciplinas y volvió con 40 medallas, siete de oro, 14 de plata y 19 de bronce. El desafío es superar esa marca.