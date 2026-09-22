Uruguay con altibajos y la ilusión intacta para la segunda mitad de la olimpíada de ajedrez

Hemos llegado a la mitad del torneo en Samarcanda. Sobre los tableros ya se han librado varias partidas para la historia y se han producido grandes sorpresas. En el torneo abierto, el anfitrión, Uzbekistán, le arrebató a India el invicto y el liderato con una victoria 2,5-1,5, resuelta por Nodirbek Yakubboev ante Nihal Sarin en el tablero tres. El equipo de Estados Unidos, por otra parte, sufrió un traspié y está en la posición 14. En la rama femenina, Argentina, que venía preclasificada en la posición 28, se llevó puesta a una de las favoritas, Ucrania, con una marca de 3,5-0,5. Con estos resultados, la olimpíada es hasta ahora mucho más apasionante de lo que anticipaban los pronósticos y promete una segunda mitad a puro vértigo.

Los equipos uruguayos, por su parte, tuvieron un andar irregular en esta primera mitad: tras un arranque prometedor, cayeron ante rivales duros –algunos con un desempeño muy por encima de lo que hacía prever su preclasificación– y fueron perdiendo terreno respecto del puesto con el que habían llegado a Samarcanda.

En el absoluto, Uruguay descendió 22 posiciones y ocupa actualmente el puesto 85, con 6 de 12 puntos conquistados. El equipo venció en los encuentros con Bahamas (4-0), Sudán del Sur (2,5-1,5) y Gales (3-1) y cayó ante la potente España (0,5-3,5), Suecia (1,5-2,5) y Emiratos Árabes Unidos (1,5-2,5).

Dentro del equipo, el de mejor actuación ha sido el GM Georg Meier, con tres triunfos y dos tablas, seguido muy de cerca por el MI Bernardo Roselli, quien aportó su gran experiencia en este tipo de torneos y lleva 3,5 puntos. Aquí se puede ver la partida del GM Georg Meier con el MI Omran al Osani en la ronda número 6.

En la siguiente tabla se puede ver la performance general del equipo absoluto.

En el cuadro anterior se puede ver, donde dice K rtg, la variación del ranking del jugador. Tabla actualizada entrando aquí.

El equipo femenino se encuentra en la posición 119 tras descender 25 escalones al obtener 5 puntos de 12, con dos victorias, contra Islas Vírgenes (4-0) e Islas Caimanes (4-0), tres derrotas, contra República Dominicana (1-3), Portugal (1-3) y Luxemburgo (0-4), y tablas con el equipo de Omán.

Las jugadoras han tenido un desempeño parejo. Se destacó la actuación de la debutante Agustina Silva, quien lidera el equipo, junto con la experiente WFM Andreína Quevedo, con 3 puntos. La partida entre Agustina Silva y Abbie Mcle, de Islas Caimanes, por la ronda 4, se puede ver aquí.

Performance del equipo femenino:

Tabla actualizada entrando aquí.

Más allá de las expectativas sobre la actuación de la delegación celeste, vale recordar que en una olimpíada compiten equipos con enorme rodaje en ligas de alto nivel, y esa experiencia es parte de lo que hay que disfrutar y aprovechar. Para los jóvenes de nuestras selecciones, que son varios, es una oportunidad extraordinaria de vivir de cerca el ajedrez de máximo nivel. Una olimpíada no termina cuando se juega la última partida; lo vivido y aprendido aquí puede acompañar a un jugador para toda la vida, convertirse en un impulso para su futuro ajedrecístico y ser una inspiración para las generaciones venideras.

Todas las partidas comienzan a las 7.00 de Uruguay y pueden verse en directo aquí.

Georg Meier, Facundo Vázquez, Luis Rodi, Eduardo Elena, Diego Rivera Foto: Victoria Galatro

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