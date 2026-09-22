Copa AUF Uruguay: controversial decisión con el funcionamiento del VAR

En una fecha en la que puede haber clasificados, la AUF decidió usar el video-arbitraje en unos partidos y en otros no.

Esta semana, entre miércoles y jueves, se definirán otros tres grupos de la fase entre clubes profesionales de la A y la B de la Copa AUF Uruguay 2026.

Lo llamativo de la competición de esta semana –y también de un partido de la definición del último grupo que se dará la semana que viene– es que, en medio de una competencia que ya estaba en disputa, en medio de una fase concreta y solo en algunos partidos aparece el video-arbitraje. Que el VAR, en un campeonato que comenzó hace más de un mes, que lleva una treintena de partidos y que ya tiene algunos grupos definidos, aparezca quirúrgicamente solo para algunas contiendas violenta todas las normas de deportividad de cualquier torneo. Tras que ya venía entreverado por la garantía de los profesionales de al menos jugar tres partidos y no poder quedar afuera en un solo partido, ahora se suma esto.

La decisión, tomada exclusivamente por el Ejecutivo de la AUF, alcanza al partido entre Liverpool y Colón, a jugarse el miércoles a las 15.30 en el Parque Viera; el encuentro entre Wanderers y Cerrito, también en el Viera, pero a las 20.00; el partido entre Danubio y Peñarol, que se juega en el María Mincheff de Lazaroff el jueves a las 15.30, y el encuentro de la semana que viene entre Defensor Sporting y Plaza Colonia, pactado para el miércoles 30 de setiembre.

No es solo que algunos clubes podrán afirmar su clasificación o quedar de lado teniendo la herramienta del VAR como garantía, sino que otros –que tal vez ya quedaron eliminados o que llegan con poca chance– pudieron haber estado en otra situación si en los partidos en los que los fallos no se ajustaron a lo que realmente pasó hubiesen tenido la posibilidad de revisión a través del video-arbitraje. Además, al tratarse de un torneo que se define mayoritariamente en fases eliminatorias, esta disparidad pesa muchísimo.

En la cancha

Este miércoles se decidirá el grupo 6. Ambos partidos se jugarán a las 15.30 en simultáneo. En Florida, en el estadio Campeones Olímpicos, Boston River recibirá al Centro Atlético Fénix, que llega último, pero con un triunfo aseguraría la clasificación. El partido en la Piedra Alta se juega sin VAR; mientras tanto, en el Parque Viera, Liverpool será local ante Colón. A Liverpool un empate le alcanza para avanzar a la próxima fase, mientras que Colón únicamente podrá seguir en el campeonato si se queda con la victoria. Boston River lidera con puntaje perfecto –6 puntos tras sus dos presentaciones–, Liverpool suma 3 y cierran la tabla Colón y Fénix con una unidad cada uno. Ambos mantienen chances vivas debido a que en el partido en que se enfrentaron empataron 3-3; por ende, el primer criterio de desempate por resultado directo queda igualado y la definición pasa a la diferencia de goles, los goles a favor y, de persistir la paridad, a un sorteo.

Esa paridad en los criterios de desempate solo se daría en caso de que Fénix venza a Boston River y Colón a Liverpool. Ese escenario dejaría como clasificados del grupo a Colón y a Fénix junto con Boston River. Liverpool, en cambio, con un empate ya estará del otro lado sin importar lo que suceda en el otro partido.

La otra serie que se decidirá este miércoles tendrá sus dos partidos en Montevideo a las 20.00: Cerro ante Deportivo Maldonado en el Tróccoli –escenario que hace tiempo no recibe partidos nocturnos– y Wanderers frente a Cerrito en el Viera. Este grupo, el 3, está apretadísimo por la propia disputa en la cancha, pero además porque Wanderers reclamó los puntos que había perdido frente a Maldonado por la alineación indebida de futbolistas del elenco fernandino; así, pasó a encabezar una serie en la que figuraba en el último lugar. Todos mantienen chances de avanzar. Clasifican el primero y el segundo, pero también podría meterse uno de los mejores terceros. Wanderers lidera con 4 unidades, Deportivo Maldonado y Cerrito lo siguen con 3 y Cerro cierra la tabla con 1 punto.

Finalmente, el jueves a las 15.30 se decidirán las posiciones del grupo 1, que hasta el momento es encabezado por Peñarol con 4 unidades, seguido por Montevideo City Torque y Danubio con 3, mientras que en el último escalón se ubica Atenas de San Carlos con 1 punto. Todos mantienen posibilidades de clasificar. A las 15.30, en Jardines, Danubio –que arrastra una sanción justamente por este torneo, luego de que algunos de sus parciales ingresaran a agredir a futbolistas en la derrota frente a Torque– recibirá a Peñarol. A la misma hora, en el estadio Charrúa, Torque jugará ante Atenas.

Los 16 clasificados que en la próxima fase se volverán a cruzar entre sí –tras un sorteo que no pondrá ponderación alguna respecto de la posición que ocuparon en la serie– se conocerán recién el 30 de setiembre, cuando se jueguen los dos últimos partidos del grupo 2: Defensor Sporting ante Plaza Colonia en el Franzini y Cerro Largo frente a Rentistas en el Ubilla.

Recordamos que esta fase de clasificación, jugada bajo el sistema de grupos, otorga el pasaje a los dos primeros de cada una de las seis series y se completa con los cuatro mejores terceros. Hasta el momento los clasificados son Nacional, Albion, Central, Juventud y Boston River.