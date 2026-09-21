Francisco Calvo, de Nacional, tras convertir el tercer gol de su equipo a Defensor Sporting, el 20 de setiembre, en el Gran Parque Central.

Costa Rica tendrá cuatro encuentros de la Liga de Naciones de Concacaf entre el 24 de setiembre y el 4 de octubre.

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Se viene la fecha FIFA y muchos jugadores dejan sus clubes para afrontar las competencias con sus selecciones. En ese sentido, Nacional perderá a uno de los jugadores más importantes en los últimos encuentros: Francisco Calvo viajó a jugar con Costa Rica.

El zaguero convirtió el gol agónico para el triunfo ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central. También le había anotado a Peñarol en la victoria clásica en el Campeón del Siglo, y a Juventud de Las Piedras en la igualdad 2-2 en La Blanqueada.

Más allá de las anotaciones, Calvo es uno de los jugadores principales del plantel que dirige Daniel Carreño y pieza inamovible en zona defensiva, jugando en línea de tres o de cuatro, como zaguero o lateral por izquierda.

Viaje y mucho fútbol

El zaguero viajó para sumarse a la selección de Costa Rica, con su país disputará cuatro encuentros entre el 24 de setiembre y el 4 de octubre por la Liga de Naciones de Concacaf. El próximo jueves recibirá a Curazao, el domingo 27 visita a Haití, el jueves 1º a Nicaragua y cierra de locatario ante los haitianos.

Calvo se perderá dos encuentros con el tricolor, el del próximo sábado frente a Cerro Largo en el Ubilla, y el del fin de semana siguiente, por la novena fecha del Clausura, ante Montevideo City Torque, en el Parque Central.

Volverá a estar a la orden en la décima fecha, ante Central Español.