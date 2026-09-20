Valverde, lesionado, en duda para jugar amistosos con Uruguay

El capitán de Uruguay terminó el clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid con un traumatismo severo en el tobillo izquierdo y será sometido a nuevos estudios.

Federico Valverde terminó este domingo el clásico madrileño con un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, informó Real Madrid tras la evaluación de sus servicios médicos. El uruguayo disputó los 90 minutos ante Atlético de Madrid, que se impuso 2-1, pese a haber recibido un planchazo del surcoreano Kang-in Lee durante el primer tiempo. Tras el partido fue sometido a estudios y el club anunció que deberá realizarse nuevas pruebas para determinar el alcance de la lesión, que pone en duda su participación en la gira de la selección uruguaya. Se estima que el informe definitivo estará este lunes.

La delegación de Uruguay encabezada por Diego Forlán ya se encuentra en Japón, donde se instaló en Sendai. El cuerpo técnico viajó el pasado jueves, mientras que los futbolistas comenzaron a viajar luego de los compromisos con sus clubes que tuvieron durante este fin de semana. El primer encuentro de la gira será el jueves 24 de setiembre ante Japón, a las 7.05 de Uruguay, en el Q&A Stadium de Miyagi. Luego enfrentará a Corea del Sur el lunes 28, a las 8.00, en el Seúl World Cup Stadium, y cerrará la gira ante India el martes 6 de octubre, a las 10.30, en el VYBK de Calcuta.

Para estos tres partidos, Forlán convocó a 26 futbolistas: los arqueros Santiago Mele, Cristopher Fiermarín y Thiago Cardozo; los defensores Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, Sebastián Cáceres, Ronald Araújo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria y Joaquín Piquerez; los volantes Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta; más los delanteros Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.

Sobre el plantel citado el técnico interino habló en la previa al viaje rumbo a Asia. Forlán dijo que hizo la convocatoria por “el rendimiento de los jugadores”, y que, si bien “el fútbol uruguayo tiene muchísimos futbolistas de muy buen nivel, en este caso son 26; traté de convocar a los que creemos que tienen la mejor oportunidad de rendirle a la selección. Es un plantel con mucha variedad y gran jerarquía”.