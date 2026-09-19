Peñarol le ganó a Cerro un partido complicado en el Tróccoli

Un golazo de Leonel Jaime le dio la ajustada victoria al conjunto carbonero, que mantiene la punta de la anual; Progreso le ganó a Boston River y sacude la tabla del descenso.

Peñarol le ganó 2-1 a Cerro este sábado en su visita al Tróccoli por la séptima fecha del Clausura, en un trabajado triunfo que le permite al equipo de Diego Aguirre asegurar el liderazgo de la tabla anual y mantenerse arriba en la tabla del Clausura que lidera Montevideo City Torque, con el que el carbonero tiene pendiente el juego de la primera fecha.

Peñarol bajó al conjunto villero que, con su objetivo prioritario de escapar al descenso, se había mezclado también en los puestos de arriba del Clausura. El equipo de Alejandro Capuccio ocupa ahora la última casilla de los que se salvan del descenso, pero más abajo está Wanderers, que todavía tiene que jugar esta fecha y lo hará ante Danubio, otro de los que está en puestos rojos. Esta zona de la tabla, con cuatro equipos involucrados de los que solo uno se salvará, está bien candente.

Entonces claro

Cerro, que jugó ante su parcialidad y sin hinchada aurinegra en la villa, salió con la misión principal de no perder. Arrancó el partido con el bloque bajo y bien cerrado, para cortar los circuitos de Peñarol y apostar a la contra. Peñarol estaba improductivo e impreciso en ataque y el plan salía bien, pero no duró mucho.

Antes del primer cuarto de hora, en un ataque cerrense, Leonel Jaime marcó como un lateral derecho, la robó y arrancó una salida que terminó con un gran pase cruzado de Javier Cabrera para Matías Arezo, que controló y definió de zurda ante la salida de Yonatan Irrazábal.

Cristian Leonel Jaime, de Peñarol, tras convertir el segundo gol a Cerro por la séptima fecha del Torneo Clausura en el Estadio Luis Tróccoli. Foto: Guillermo Legaria, Agencia Gamba

Cerro acusó el golpe del gol y debió cambiar el chip para salir a buscar el empate. Que llegó, pero por error ajeno: el argentino Germán Pezzella, que jugó su segundo partido como titular en la zaga de Peñarol, quiso jugarla por adentro y la regaló. Leonardo Pais recuperó y se la dio a Emiliano Rodríguez, que se sacó la marca de Pezzella y definió cruzado. Golazo y gran partido del ex Boston River —hermano de Luciano Rodríguez—, que acaba de recalar en Cerro después de probar suerte en Argentina y Brasil y ya está aportando soluciones a un equipo que perdió por lesión a su goleador Augusto Cambón.

Con el empate, Cerro retomó el plan inicial y cedió a Peñarol la pelota y la cancha, bien cerrado atrás. Peñarol buscó con aproximaciones finalmente estériles, hasta que el argentino Jaime volvió a tener una aparición decisiva y resolvió el partido cuando faltaban poco más de 10 para el final.

Leandro Umpiérrez, de buen segundo tiempo, arrancó la jugada que después se ensució, pero la pelota derivó para Abel Hernández —ingresado en el complemento—, quien de primera se la dio a Jaime al borde del área; el zurdo controló y abrió el pie para colocarla contra el palo, arriba, lejos del alcance del Mono Irrazábal, que ya había tapado varias buenas.

El gaucho festeja con cautela

Progreso le ganó 2-1 en la hora a Boston River de visita en el Campeones Olímpicos de Florida, para albergar todavía una tenue pero viva esperanza de no irse a la B. El equipo de Tabaré Silva está último en el descenso. Con la victoria quedó cuatro puntos abajo de Danubio y diez abajo de Wanderers, dos que se enfrentan entre sí este domingo. Cerro, el primer salvado, quedó a 13.

Nahuel Magia López fue el héroe de La Teja allá en Florida, con el gol en la hora, cuando ya la defensa del sastre estaba toda desarmada y el juvenil melense recibió solo en el área con todo el tiempo del mundo para definir.

López también había tirado el centro desde la zurda para el primer gol de Progreso, casi en el arranque del partido, cuando el lateral izquierdo Fredy Martínez la clavó en su propio arco en su intento de despejar por arriba. El delantero de 19 años, que juega a préstamo de Nacional en el gaucho, llegó a 3 goles en el Clausura y a 6 goles en la temporada. Nicolás Siri había empatado transitoriamente para Boston River a los 71.