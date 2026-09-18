Montevideo City Torque está entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana

Montevideo City Torque se metió en semifinales de la Copa Sudamericana 2026 y es un logro histórico para el club nacido hace menos de dos décadas y administrado desde hace diez años por el City Football Group. El ciudadano ganó 3-0 para remontar la desventaja 0-2 de la ida, con un doblete de Salomón Rodríguez y un gol agónico de Nahuel da Silva para evitar los penales.

El equipo de Marcelo Méndez enfrentará a Atlético Mineiro en la semifinal, mientras que en la otra se cruzarán Boca Juniors y Vasco da Gama.

El ansiado gol

El arranque del partido fue complicado para Torque, como no podía ser de otra manera, en los cuartos de final de la copa y en desventaja desde la ida. Pero la necesidad autoimpuesta de un descuento rápido apuró al equipo que no tuvo más que algún asomo apagado de la elaboración ofensiva que uno podía esperar de los de Méndez y tampoco estaba firme en el fondo. Cienciano aprovechó y se arrimó con peligro. Franco Torgnascioli atajó una en los primeros minutos, aunque el tiro le salió débil y fácil al atacante argentino Neri Bandiera. La mejor aproximación de Torque fue de Franco Pizzichillo, que tiró un centro rebotado que casi complica al arquero.

La pelota parada siempre abre partidos difíciles. En la recta final de la primera parte, el ciudadano tuvo un tiro libre en tres cuartos, que jugaron corto. Pizzichillo la llevó unos metros y levantó un centro que peinaron en el primer palo y que, después de un rebote, le quedó a Rodríguez, que definió a colocar, con rosca al segundo palo. Una pelota difícil, aunque la respuesta del arquero Italo Espinoza fue un tanto inusual, y fatal.

Arriba de la torqueneta

El gol hizo lo que el gol generalmente hace, y aunque el empuje anímico no llegó a plasmarse del todo en el juego en los últimos minutos del primer tiempo, al segundo tiempo Torque salió avasallante. Se adelantó, recuperó rápido y progresó en el campo cada vez con más peligro, hasta que, en el 57, la agarró Esteban Obregón por la izquierda y mandó un centro pase a la cabeza de Salomón en el segundo palo, que la cruzó notable para igualar la serie.

El dominio del equipo uruguayo, y los buenos minutos de Obregón cuando se fue a jugar a la izquierda –Méndez puso doble 9 con el ingreso de Da Silva para el segundo tiempo y sacó al puntero zurdo Luka Andrade– parecieron amenazados con otra llegada de Bandiera, que hizo una buena jugada individual y el tiro salió rebotado y afuera por poco. El trámite ya no fue después tan favorable para Torque, pero siguió teniendo las más claras y consiguió premio a los 92, cuando Da Silva se quedó con una pelota larga y se fue hacia el área imparable contra los defensores, para definir ante la salida del arquero.

En los festejos del gol, se calentaron los ánimos y el partido se cerró con algunas grescas e insultos que finalmente no pasaron a mayores, como sí lo hizo el Montevideo City Torque, que tenía de sobra para festejar, aunque todavía mira para adelante.