Torque cierra la fecha del Clausura y puede estirar diferencias

En un cierre de domingo lluvioso, Liverpool y Racing igualaron sin goles en el Parque Viera, un resultado que puede ser leído como una pérdida (de dos puntos) para ambos: el negriazul no pudo quedar primero y se tiene que conformar con ser escolta con 14 puntos, a uno de la cima, y el cervecero perdió la punta de la anual porque Peñarol ganó.

Fue un buen partido, intenso, ordenado, con situaciones de gol. Claro, lo que explica un poco el resultado vacío fue que tanto Federico Varese como Mathías Bernatene cumplieron destacadísimas actuaciones, impidiendo goles que parecían cantados.

La séptima fecha del Clausura se cierra este lunes con el partido entre Central Español y Montevideo City Torque, que se jugará desde las 19.30 en el Parque Palermo. El elenco ciudadano, de gran presente, puede estirar diferencias si logra los tres puntos, aun sabiendo que le queda un partido pendiente.

El recuento de la fecha

Peñarol venció 2-1 a Cerro en el Tróccoli y aseguró el liderazgo de la tabla anual. La trabajada victoria carbonera fue, entre otras cosas, gracias a Leonel Jaime, que hizo un golazo; no menos importante fue una atajada de Washington Aguerre en el final mismo del partido. El equipo de Alejandro Cappuccio ocupa ahora la última casilla entre los que se salvan del descenso, en una zona muy entreverada en la que cuatro equipos pelean y solo uno se salvará.

Hablando de lo alto de la tabla, no se quedó atrás Deportivo Maldonado, que se hizo fuerte en su casa y superó 2-0 a Cerro Largo en el Burgueño. Renato César abrió la cuenta a los 10 minutos y el argentino Cayetano Bolzán, ingresado desde el banco, selló el triunfo a los 88. El arachán hizo el gasto pero careció de puntería. Con los tres puntos, el fernandino se mantiene en la pelea por la anual y, por qué no, se entusiasman con el Clausura.

Nacional dio vuelta el partido y venció 3-2 a Defensor Sporting. Maximiliano Gómez, que entró desde el banco, hizo valer sus condiciones para desnivelar un partido que los tricolores tenían perdido.

Yendo a la parte baja de la tabla, Progreso ganó 2-1 como visitante ante Boston River, en el Campeones Olímpicos de Florida, y mantiene viva la esperanza de no descender. El primer gol llegó casi en el arranque, con un autogol del lateral Fredy Martínez tras un centro de Nahuel Magia López, y el propio López fue quien sentenció la historia sobre la hora. Nicolás Siri había empatado transitoriamente a los 71 minutos para Boston River. Progreso sigue último en el descenso, pero acortó el margen de distancia. La derrota precipitó la salida del entrenador Ignacio Ithurralde.

Juventud de Las Piedras derrotó 3-1 a Albion en el Franzini y prolongó la crisis del pionero. Fernando Mimbacas, de cabeza y luego aprovechando una floja salida de Sebastián Jaume, marcó los dos primeros goles, y Mirko Díaz liquidó el partido a falta de 13 minutos. Álvaro López había descontado en el complemento para Albion, que aún no sumó en el Clausura y solo ganó uno de sus últimos 14 partidos.

Danubio y Wanderers igualaron 1-1 y ambos siguen en zona de descenso directo; el resultado no dejó contento a ninguno. Luciano Cosentino, que volvió de una lesión, puso en ventaja a Wanderers en el segundo tiempo, y Danubio llegó al empate en el rebote de un penal que Agustín Buffa le atajó a Sebastián Rodríguez y Maicol Ferreira empujó la pelota a la red.

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