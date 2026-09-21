Odesur: Julián Schweizer por el oro en surf y Los Teros ganaron bronce

El rugby tenía doble chance de bronce en masculino y femenino, pero las mujeres perdieron ante Paraguay.

Sigue la actividad de los uruguayos en los Juegos Odesur; la delegación sumó medallas el fin de semana y este lunes tuvo la chance de seguir engrosando el medallero.

La gran nota de la mañana la dio Julián Schweizer, que superó a Matías Maturano en el surf para arrancar el día. El uruguayo venció al argentino 15.13 a 8.40 en un resultado categórico en el que el celeste de 28 años se vio beneficiado por el viento que levantó en esta jornada. La final será el viernes; el surfista competirá por el oro.

Para que llegara medalla de bronce hubo que esperar a la tardecita. En rugby seven, el equipo femenino cayó 22-12 ante Paraguay y se quedó sin medalla, pero al rato el masculino sí llegó al podio: goleó 22-0 a Colombia y se quedó con la presea, repitiendo la medalla lograda en la edición anterior de los Odesur. Convirtieron Pedro Hoblog, Bautista Menchaca y Bruno Primavesi, este último en dos oportunidades, y Joaquín Suárez sumó los últimos 2 puntos tras el apoyo de Primavesi.

Siguiendo con deportes colectivos, el hockey peleará por el bronce el martes de mañana; a las 9.00 en masculino ante Brasil, rival con el que perdió 2-1 en fase de grupos, y a las 11.15 en femenino contra Paraguay. Las Cimarronas son las grandes favoritas; el sábado pasado se dio el mismo encuentro y vencieron 13-0 a las paraguayas.

El waterpolo fue otro deporte colectivo que salió a escena. El equipo femenino debutó con derrota 10-8 frente a Perú en un partido marcado por el parcial 4-1 del segundo cuarto. Bianca Barlocco anotó cuatro goles y Carmela de León, Paulina Sienra, Magdalena Salvatierra y Paula Traversa, uno cada una. Mañana a las 10.30 enfrentarán a Brasil. El masculino, en tanto, cayó 15-10 ante Colombia y volverá a jugar el martes ante Chile.

En contrapartida, el fútbol masculino cerró su participación con empate 1-1 ante Paraguay. Lautaro Navarro anotó el único gol de la celeste, que quedó afuera en fase de grupos.

En ciclismo de pista, la uruguaya Paola Silva compitió en el ómnium femenino y terminó su participación en el cuarto puesto, con 120 puntos, a solo siete del bronce: el oro fue para la colombiana Lina Hernández (156) y la plata para la venezolana Verónica Abreu (128).

Pablo Palou y Sebastián Timbal debutaron con triunfo en octavos de final de tenis de mesa en dobles masculino. La victoria ante la dupla de Guayana fue en cuatro sets, 11-8, 11-7, 8-11 y 11-7. En cuartos de final cayeron 3-1 ante los paraguayos Marcelo Aguirre e Iván Pastore, 11-8, 8-11, 11-8 y 11-7, y quedaron eliminados sin acceso a semifinales.

En frontball individual femenino, Leonella Acosta arrancó su participación con triunfo frente a Abigail Mena, de Bolivia. Fue en dos sets, 10-5 y 10-1. Con su lugar en semifinal garantizado, el miércoles chocará ante Zita Solas, de Chile, por el primer lugar del grupo.

Agustín Paglia, que había debutado con derrota frente a Argentina, se enfrentó a Junior Delgado de Venezuela y cayó 10-5 y 10-2. Este martes cerrará su participación ante Jesús Poma, de Perú.

En tenis, la actividad no fue positiva para la delegación uruguaya. En individual femenino, Gabriana Muela perdió ante Sarah Nita, de Curazao, 6-1 y 7-6, y Juliana Rodríguez cayó ante la colombiana María Paulina Pérez 6-4 y 6-3. En individual masculino, Tomás Zurmendi perdió ante el peruano Luis Nakamine 6-1 y 6-0. El dobles femenino, que las uruguayas iban a disputar ante la dupla peruana, se postergó para el martes, no antes de las 13.00.

Por último, las duplas uruguayas de paleta vasca en pelota de goma trinquete volvieron a escena ante Bolivia tras las derrotas del domingo frente a Argentina, y esta vez con triunfo para ambas: Sofía Vicente y Camila Navilat vencieron 2-0 a Jessica Mena y Andrea Quiroga, y Manuel Peluá y Santiago Varela vencieron 2-0 a Samuel Quispe y Jheison Padilla. Ambas duplas jugarán el martes ante rivales de Chile.