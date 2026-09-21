Odesur 2026: Federico Daners le dio a Uruguay una medalla en ecuestre

El logro fue el punto más alto de un fin de semana en el que Uruguay también sumó bronces en judo y lucha libre el sábado, pero quedó eliminado en fútbol y se le escapó la medalla en handball.

Se cerró la primera semana de los Juegos Odesur 2026. Durante el finde, Uruguay sumó dos medallas de bronce este sábado, aunque cayó dos lugares en el medallero general –quedó octavo– respecto de la posición que había alcanzado el viernes, cuando Thomas Silva ganó el oro en ciclismo de ruta.

En judo, el cubano nacionalizado uruguayo Sandy Caraballo se colgó el bronce en +100 kg tras vencer por ippon al peruano Jefferson Sedano; antes le había ganado al paraguayo Mario Chaparro y caído ante el chileno Franco Solís, lo que lo dejó fuera de la definición por el oro. En la misma disciplina, Maya Leopold (-57 kg femenino) quedó fuera del podio al perder por yuko ante la chilena Marcela Alfaro, mientras que Mikael Aprahamián (-81 kg) y Juan Manuel Gorriz (-90 kg) fueron eliminados en el repechaje.

En lucha libre, el uruguayo de origen iraní Mohammadreza Beykzadeh ganó el bronce en estilo libre hasta 125 kg –la medalla número 13 de bronce para la delegación–: cayó 4-0 ante el brasileño Gabriel de Sousa, pero se impuso 10-0 al venezolano José Díaz en la definición por el tercer puesto.

En fútbol, la selección masculina sub 20 quedó eliminada tras caer 1-0 ante Argentina en el estadio Marcelo Bielsa, con gol de cabeza de Franco Domínguez a los 72 minutos. Fue la segunda derrota consecutiva del equipo de Santiago Espasandín y lo dejó último y sin unidades en el grupo B, sin chances de avanzar a semifinales.

Un domingo con y sin medallas

La primera alegría del día llegó por el lado del deporte ecuestre: Federico Daners, de 55 años, se convirtió en el medallista más longevo de la delegación celeste en estos Juegos al quedarse con el bronce en el concurso completo, disputado en el Jockey Club de Rosario. Daners, que además preside la Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres, compitió con su caballo SVR Nagasaki y cerró tercero con 51.5 puntos, detrás del chileno Mateo Garín (oro, 33.6) y el argentino Juan Benítez (plata, 35.4).

También en Rosario se puso en marcha la pelota vasca, sin buenos resultados para Uruguay. En frontball masculino, Agustín Paglia había arrancado el sábado con triunfo, pero en trinquete el domingo las dos duplas celestes cayeron ante Argentina: Sofía Vicente y Camila Navilat perdieron 15-13 y 15-10 en el femenino, y Manuel Peluá y Santiago Varela cayeron 15-5 y 15-6 en el masculino. Ambas parejas jugarán el lunes ante duplas de Bolivia.

En lucha olímpica, Mahealani Ramírez no pudo repetir lo del sábado y terminó novena en la categoría 76 kg femenino.

En vela, jornada floja para la delegación: los siete representantes uruguayos terminaron entre el cuarto y el séptimo puesto, sin medallas. Catalina Limongi fue cuarta en iQFoil femenino, Máximo Ortiz y Stefano Caiafa quintos en sus categorías, la dupla de Ricardo y Marina Fabini también quinta, Paula Defazio quinta en la suya, Lucía Köster séptima en Sunfish femenino, y Alan Mathisson séptimo en Sunfish masculino.

En hockey femenino, Las Cimarronas empataron 0-0 con Chile en Santa Fe, resultado que las dejó sin chances de pelear por el oro; jugarán el martes desde las 11.00 ante Paraguay por el bronce.

El handball femenino tuvo el cierre más duro de la jornada, porque las celestes cayeron 19-25 ante Chile y quedaron sin opciones de plata ni clasificación al Panamericano. El bronce quedó pendiente del resultado entre Paraguay y Argentina, que finalmente empataron 25-25: el título y el oro fue para las locales, las guaraníes se quedaron con la plata, y Chile dejó a Uruguay cuarto, sin medalla.

La alegría en deportes individuales llegó del surf: Julián Schweizer venció al argentino Surfiel Gil por 12.27 a 10.16 en la ronda 3 de longboard. No corrió la misma suerte Martín Ottado, que cayó ante el argentino Joaquín Muñoz 8.37 a 7.03 en shortboard.

La jornada, además, se vio interrumpida porque una alerta naranja por tormentas fuertes y vientos en Rosario obligó a la organización a suspender toda la actividad al aire libre prevista para el domingo en esa sede, incluidos los fan fest de las tres ciudades. La medida alcanzó de lleno al rugby 7 y al fútbol, cuyos partidos pendientes se reprogramaron para el lunes.