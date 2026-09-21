Liga femenina de básquetbol: Defensor Sporting ganó y quedó a un partido del título

El equipo fusionado se llevó el triunfo por 67-63 en la segunda final y dejó la serie 2-1 a su favor.

Defensor Sporting venía de empatar la serie final y siguió de largo. En el tercer punto ganó 67-63 y quedó a un partido del título, buscando el bicampeonato. El próximo miércoles, las decanas tendrán la primera chance de levantar la copa, mientras que Malvín quedó sin margen de error para el resto de la llave.

Como sucedió en los tres juegos disputados hasta el momento, el equipo fusionado comenzó mejor, pese a que Juan Pablo Serdio ya incluyó a Carla Miculka dentro de las titulares del azul de la playa. Con Camila Suárez como generadora y anotadora, la virtud de las del Parque Rodó fue doblar constantemente a Miculka y no dejarla gravitar, obligando a que pase la bola.

En el primer cuarto la diferencia llegó a ser de diez unidades y en el segundo se sostuvo con otro gran ingreso de la congoleña Schekinah Bimpa, que fue muy inteligente para atacar la zona. Malvín planteó esa estrategia defensiva que en otras noches dio resultado, pero esta vez no los dio. Desde la batalla táctica, el equipo de Fabián Boscardín logró imponer condiciones y, más allá de la buena ejecución, adaptarse al plan de juego fue uno de los grandes aciertos de la noche.

En el tercer período se vio lo mejor del playero, con Delfina Saravia y Agustina Marín tirando del carro en ataque. Si bien fue un equipo que siempre destacó por su juego colectivo, esta vez necesitó del talento individual para ponerse en juego. El ajuste sobre las perimetrales le liberó espacios a Miculka y a las tiradoras que elevaron los porcentajes.

Malvín llegó a pasar en el último cuarto, pero recibió un parcial de 9-0 de Sporting que fue lapidario para inclinar la balanza. Hubo un triple importante de Josefina Rivera y Julieta Lauber, que, con su verticalidad, puso puntos atacando el aro. Un segundo técnico a Serdio, que se fue descalificado, y la precisión en los libres llevaron a las decanas a cerrar el encuentro con sufrimiento.

Suárez terminó con 17 puntos y 9 rebotes, mientras que Bimpa aportó 14 desde la banca. Rivera, de gran segundo tiempo, sumó 12 puntos y 5 rebotes. En el elenco perdedor, Saravia encestó 20 unidades y Marín 15.