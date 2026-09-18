Liga femenina: ganó Defensor Sporting y empató la serie

Las fusionadas ganaron 72-56 e igualaron 1-1 la serie final que es al mejor de cinco encuentros.

Defensor Sporting le ganó a Malvín en el gimnasio de Larre Borges y puso tablas en la serie final. Ahora la llave pasa a ser al mejor de tres y el equipo que gane dos encuentros antes que el otro será el campeón de la temporada 2026 del básquetbol femenino en Uruguay.

El domingo, a las 21.30, va el tercer partido que inclinará la balanza y dejará a las fusionadas o a las playeras a un triunfo del título.

Mismo principio, otro final

El partido empezó muy similar a la primera final donde Defensor Sporting sacó diferencias rápidas. Esta vez se repitió el inicio con las mismas protagonistas; el equipo del Parque Rodó lastimó desde el pick and roll central entre Camila Suárez y Sofía Herrera. Cuando la interna debió salir por dos faltas personales muy temprano, entró muy bien la congoleña Schekinah Bimpa, que encestó 12 puntos, siendo la goleadora del primer tiempo.

El equipo que dirige Fabián Boscardín presionó con mayor intensidad y fue más agresivo sobre el balón. Malvín estuvo un rato largo con solo cuatro puntos anotados y la renta llegó a ser de 20 unidades. Además, el playero perdió por lesión a Florencia Mayola, que retornó en el tercer cuarto, y a Paula Fernández, que fue directo a hacerse estudios por un dolor en la rodilla.

Carla Miculka, que había sido figura en el primer encuentro de la serie con 31 puntos, ingresó desde el banco, pero le costó entrar en juego ante la buena defensa rival. Una vez que pudo hacerlo, se combinó bien junto con Carolina Fernández para la reacción de las vestidas de blanco, que colocaron un parcial de 14-0 para ponerse a dos posesiones. Para que cambiara el trámite, fue importante la defensa zonal que impuso Juan Pablo Serdio, que frenó el poderío ofensivo de Sporting.

Pese a la arremetida de Malvín, Defensor encontró puntos en el final para irse 37–28 arriba al descanso largo.

El precio justo

En el inicio del tercero, Malvín se llegó a poner a cuatro, pero luego de ahí se desdibujó por completo, abusando del tiro de tres puntos sin buenos porcentajes. Incluso, el equipo playero tomó varios rebotes de ataque, pero no logró traducirlos en unidades de segunda oportunidad.

Defensor Sporting fue más rápido en las transiciones y lastimó corriendo la cancha, para no dejar establecer la defensa en zona como estrategia del rival. Bimpa continuó lastimando cerca del aro, en esta oportunidad sacando faltas y con buenos números desde la línea del personal. Camila Suárez fue la titiritera del equipo; además, anotó y mejoraron los números de 6.75 para las fusionadas.

Agustina Marín, casi en soledad, tiró del carro en Malvín para sostener al colectivo en el peor momento del segundo tiempo, pero quedó muy sola. Las fusionadas fluyeron mucho mejor, se mantuvieron parejas durante todo el complemento y terminaron sellando el partido con autoridad, de principio a fin.

Bimpa con 21 puntos y Suárez con 19 fueron las figuras del ganador. En el elenco de Serdio, destacó Marín con 15 unidades.