Odesur 2026: boxeo peleará por el oro y el remo va por más medallas

Las jugadoras de Uruguay, tras la victoria durante el partido ante Colombia por la fase de grupos, el 17 de setiembre, en Santa Fe.

Cerró el jueves y Uruguay suma 17 medallas en los Juegos Odesur Santa Fe 2026: 4 oros, 3 platas y 10 bronces. Una nueva jornada con revanchas, goleadas y algún que otro traspié, que mantiene a la delegación celeste bien posicionada en el medallero para el objetivo que se llevó: mejorar la marca de 40 preseas ganadas en Asunción 2022. El viernes trae nuevas finales, entre ellas la de Santiago Cardozo por el oro en boxeo, y las del remo, el gran deporte celeste hasta el momento.

Las medallas

Los dos boxeadores celestes salieron al ring este jueves con la tranquilidad de tener medallas de bronce aseguradas. En las semifinales, Santiago Cardozo fue al cuadrilátero frente a Fabián Williams, de Curazao, en categoría hasta 65 kilos. Gran pelea de Cardozo, sobre todo en los dos primeros rounds, donde conectó muy buenos golpes y acumuló la mayoría de puntos que le dieron la victoria 4-1. Se aseguró la plata, y este viernes de tarde jugará por el oro contra el brasileño Yuri Reis.

En hasta 75 kilos femenina, Ailen Cabrera peleó ante la venezolana Maryelis Burguillos. Tremenda pelea hizo la caribeña, que no dio opciones y le ganó por unanimidad a la pugilista uruguaya: bronce para ella.

El viernes tendrá agenda completa en el remo, con cuatro carreras en busca de más medallas: a las 9.00 Nicole Yarzón disputará la final del single abierto femenino, seguida por la definición masculina de la misma categoría con Bruno Cetraro. A las 10.00 será el turno del cuádruple par masculino, con Cetraro, Felipe Klüver, Martín González y Leandro Salvagno, mientras que también se espera (no antes de las 10.40) la definición del ocho mixto con timonel para cerrar la actuación de la disciplina en estos Juegos Odesur.

Este viernes se disputa la prueba de ruta en ciclismo, una cita relevante para la delegación celeste. A las 9.00 largan las mujeres, con Paola Silva, Luciana Wynants, Florencia Revetria y Mariana García Britos, esta última de vuelta a la competencia tras la fuerte caída que la obligó a abandonar la contrarreloj. A las 12.30 será el turno de los hombres, con Ciro Pérez y Thomás Silva.

Deportes colectivos a escena

Debutó la selección masculina de fútbol sub 20 dirigida por Santiago Espasandín. Fue con derrota 1-0 ante Venezuela, en el estadio Marcelo Bielsa, casa de Newell's Old Boys. Por el mismo grupo, Paraguay le ganó 2-1 a Argentina. Los celestes volverán a jugar el sábado ante los locales, donde la victoria se vuelve impostergable para seguir con chances en el torneo.

En handball femenino, Uruguay se enfrentó a Colombia y volvió a golear, en este caso 40-14. Las celestes hicieron una muy buena primera parte, donde sacaron la diferencia, y en el segundo tiempo rotaron más el plantel. Uruguay llegaba de un gran debut, con goleada histórica 51-9 ante Perú. El próximo partido será este viernes a las 19.30 ante Argentina, el sábado ante Paraguay, y cerrarán el grupo el domingo frente a Chile.

Sumando experiencia

La dupla de vóley playa integrada por Sebastián Rubio y Luciano Fernández terminó en la séptima colocación. Se despidieron de los Juegos Odesur con un triunfo en dos sets, 23-21 y 21-18, ante la pareja ecuatoriana de Alfredo Vélez y Rodolfo Quiñones.

El equipo de espada femenino, integrado por Martina Paz, María Papuchi y Adriana Cedréz, perdió 45-20 en esgrima ante su similar de Chile. En la tarde, por la ubicación entre el quinto y el octavo puesto, cayó 45-25 contra Paraguay.

En relevo femenino de pentatlón moderno participaron Victoria Gerlach y Britney Serena, que terminaron en la quinta posición, cerca de la zona de medallas en cuanto a la puntuación, pero lejos en el puntaje. En la misma prueba, a nivel masculino, Ticiano Castro y Emiliano Silva fueron sextos.

Sofía Reyes tuvo un buen pasaje por la prueba de tiro deportivo con rifle de aire desde 10 metros. En la clasificación fue sexta con 611.7 puntos, lo que le valió el pasaje a la final, donde no pudo repetir y terminó en la séptima colocación de la competencia.

En bowling, que se disputa en Vicente López, provincia de Buenos Aires —una de las tres subsedes que los Juegos Odesur designaron fuera de Santa Fe, junto con el surf en Mar del Plata y el sóftbol en Paraná—, Joaquín Manrique y Marcelo Lamanna jugaron la final por equipos y terminaron en el octavo puesto con 2137 puntos. El oro fue para Panamá, la plata para Venezuela y el bronce para Perú. Este viernes comienzan las rondas individuales.

En golf, Juan Esmoris y Juan Álvarez terminaron la tercera ronda empatados en el décimo puesto con 223 golpes, lejos del puntaje de medallas. En la rama femenina, Jimena Marqués también marcha décima, mientras que Carolina Mahilos está 14ª. Este viernes se disputará la cuarta y última ronda.

Vamos la vela

Después de una jornada inicial con poco viento y muchas pruebas que se aplazaron, se realizó de forma completa la jornada de vela, un deporte que suele darle alegrías a Uruguay, pero que en esta jornada tuvo disparidad en los resultados obtenidos.

Catalina Limongi, en tabla a vela, no pudo terminar las carreras uno y tres, y no llegó a presentarse a la segunda. En la misma prueba, en masculino, Máximo Ortíz marcha quinto tras cuatro regatas. Los dos tendrán chances de escalar posiciones este viernes.

Paula Defazio destacó cumpliendo con cuatro regatas en ILCA 6 femenino. En la última fue segunda, lo que le valió trepar al cuarto puesto de la tabla general y permanecer con chances ciertas de medallas. Mañana tendrá cuatro carreras más.

En bote de dos personas snipe, Ricardo y Marina Fabini marchan cuartos en la clasificación general, en una zona entre los puestos 2 y 4 que está muy entreverada. Tiene buenas chances de escalar la dupla uruguaya que volverá al agua este viernes.

Stefano Caiafa, en ILCA 7 masculino, está quinto en la tabla general tras cuatro regatas, pero, por el momento, lejos de las puntuaciones principales. Mañana tendrá cuatro carreras claves pensando en llegar a la medal race.

En bote sunfish femenino, Lucía Köster está séptima luego de tres regatas disputadas durante la jornada. En la misma prueba, a nivel masculino, Alan Mathisson, de los pocos que pudo debutar el miércoles, también marcha séptimo. Ambos deportistas vuelven el viernes al agua.