El gran rendimiento en la mañana del jueves agregó un oro en ocho remos cortos sin timonel mixto, dos platas y dos bronces al medallero celeste.

Tras un gran caudal de medallas conseguidas el miércoles, la delegación uruguaya tuvo otra mañana soñada en los Juegos Odesur 2026 al sumar cinco medallas entre remo y bochas.

Por primera vez la delegación de remeros participó en ocho remos cortos sin timonel mixto, y el debut fue soñado. El equipo estuvo integrado por Eric Seawright, Bruno Cetraro, Romina Cetraro, Luciano García, Felipe Klüver, Leandro Rodas, Leandro Salvagno, Marcos Sarraute y Martín Zócalo. Son ocho que van remando y el noveno oficia de timonel, dándole indicaciones al colectivo. Lo mejor quedó para el final, ya que Uruguay consiguió la medalla de oro en la última carrera de la competencia, con 5:23.31, más de dos segundos por delante de Argentina, que fue segundo; Chile completó el podio.

Leandro Rodas y Luciano García participaron en la final de dos remos largos sin timonel masculino –un solo remo para cada remero– y se quedaron con la medalla de plata, con tiempo de 6:20.26. La dupla uruguaya lideró la carrera durante toda la competencia, pero en los últimos 300 metros hubo una gran arremetida de César Abaroa y Marcelo Poo para arrebatarles el oro a los celestes por un segundo. Los argentinos completaron el podio.

Emanuel González y Mauricio López defendieron a la celeste en doble peso ligero, modalidad que tiene dos remos por cada competidor. Fueron terceros al clavar los relojes en 6:26.21, llevando el bronce por detrás de las parejas de Argentina y Venezuela, que fueron oro y plata, respectivamente.

Nicole Yarzon fue medalla de bronce en individual peso ligero femenino. La chilena Antonia Liewald ganó el oro de principio a fin, sacando gran diferencia desde el inicio de la competencia. La uruguaya fue creciendo de a poco, y en los últimos 1.000 metros disputó un mano a mano con la brasileña Isabelle Falck. La nacida en Canadá, que compite por la celeste ya que su padre es uruguayo, estableció la marca 7:44.72 para subirse al tercer escalón del podio.

En cuatro remos cortos sin timonel, donde Uruguay ganó el oro en masculino, participó el equipo femenino integrado por Yanela Aires, Lucía Arrieta, Tatiana Seijas y Zoe Acosta. Las celestes terminaron en el quinto lugar con 6:36.47. Las uruguayas tuvieron un gran arranque de regata, siendo segundas hasta los 1.000 metros, pero no pudieron sostener el ritmo en la segunda mitad de la carrera.

El remo cerró la participación con nueve medallas: tres oros, dos platas y cuatro bronces.

Bocha de plata

Karen Sanguinet disputó la final de volo individual femenino en bochas y se quedó con la medalla de plata al perder en un ajustado 10-7 ante la venezolana Laura Oses Muñoz. La uruguaya comenzó 7-3 abajo, pero tuvo una gran reacción para igualar la partida decisiva en siete.

Karen Sanguineti, en Santa Fe, el 17 de setiembre Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Sanguinet, que parecía local en Santa Fe al ser muy apoyada por el público presente, despertó la admiración en un lanzamiento clave para sacar una bocha que le daba el título a Oses Muñoz. En el cierre, la venezolana tuvo dos tiros casi perfectos que liquidaron una definición muy reñida.

Es la tercera medalla para Uruguay en bochas tras los bronces de Celeste Alaniz y Cristian Calero en mixto petanca y de Facundo Fierro y Valentina Pérez en raffa vôlo.