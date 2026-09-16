Felipe Klüver y el equipo de cuatro remos largos sin timonel fueron oro. Además, hubo medalla de plata en doble par de remos cortos masculino y dos bronces femenino: dos remos largos sin timonel y remos cortos de peso ligero.

Uruguay sigue sumando medallas en los Juegos Odesur 2026. La primera fue de Angelina Solari en natación y la segunda llegó con el equipo de Valorant en los esports.

Una de las disciplinas que ha dado más alegrías al deporte uruguayo en los últimos tiempos fue el remo, y en Santa Fe no fue la excepción. La delegación remera compitió en cinco finales a lo largo de la mañana del miércoles y en todas ganó medallas: dos oros, una plata y dos bronces.

En lo más alto

Felipe Klüver fue medalla de oro en peso individual ligero. El remero de 26 años dominó la carrera de principio a fin y, antes de los primeros 1.000 metros, sacó un bote de diferencia, para no parar más. El mercedario estableció un tiempo de 7:09.73, con un segundo de ventaja sobre el argentino Santiago Menin, que se acercó en el final. Tercero fue el brasileño Evaldo Becker.

Klüver sigue agrandando su palmarés, ya que venía de ser medalla de plata en peso ligero en el Mundial de remo de 2026. En la misma prueba había sido campeón en Shanghái, China, en 2025.

En cuatro remos sin timonel masculino también hubo festejo grande para Uruguay colgándose la medalla de oro. Participaron Luciano García, Leandro Rodas, Marcos Sarraute y Martín Zócalo, que no arrancaron bien pero rápidamente corrigieron para sumarse al grupo de avanzada. A partir de los 1.000 metros se afianzaron entre los dos primeros lugares y pelearon a la par del equipo chileno, al que superaron en la recta final. El equipo celeste estableció su tiempo en 5:39.15, dos segundos por encima de los trasandinos. Argentina completó el podio.

Agrandando el medallero

Klüver y Bruno Cetraro, los dos principales remeros del país, participaron en doble par de remos cortos masculino. Arrancaron muy bien, pero rápidamente la dupla chilena se puso al frente hasta los 1.500 metros. En los últimos 500 metros los celestes llegaron a estar a la par pero no pudieron sostenerse en la recta final. El tiempo de los celestes fue 6:02.49, a cuatro segundos de los ganadores.

En la final de dos remos largos sin timonel también hubo festejo para la delegación uruguaya, ya que Yanela Aires y Zoe Acosta, de 25 y 23 años, respectivamente, fueron medalla de bronce al parar los relojes en 7:23.63. La dupla celeste se mantuvo durante casi toda la carrera en el tercer lugar, con amplio margen sobre el resto de las competidoras, pero también quedaron a 11 segundos de las chilenas Antonia y Melita Abrahan, que se llevaron el oro, y cuatro segundos atrás de Nicole Martínez y Alejandra Alonso, de Paraguay, que fueron segundas.

En la final de doble par de remos cortos peso ligero femenino, Romina Cetraro y Tatiana Seijas dieron la gran sorpresa al colgarse la medalla de bronce, sumándose al podio en una carrera donde no partían como favoritas, ya que llegaron a través del repechaje. Las uruguayas marcaron 7:05.65, sacando gran diferencia sobre quienes llegaron por detrás y peleando, por momentos, el segundo lugar en la competencia.