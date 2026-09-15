Con santa fe: Uruguay se juega varias medallas este miércoles

Como viene siendo desde el domingo 13, los Juegos Odesur atraviesan la agenda deportiva del continente. Este martes Uruguay tuvo una jornada con finales y revanchas, pero las medallas que no se dieron pueden ganarse hoy, con nuevas finales en varias disciplinas, además de tener varios debuts.

Víctor Rostagno disputó este martes la final de suelo de los Juegos Odesur Santa Fe 2026. Hay que recordar que el gimnasta uruguayo llegaba a Santa Fe 2026 con muy poca actividad desde que en Asunción 2022 sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo dejó fuera de competencia por casi dos años. Cuatro años después, el uruguayo fue por la revancha y terminó quinto con un puntaje de 12.875 (4.900 de dificultad y 7.975 de ejecución, sin penalización). El oro fue para el colombiano Thomas Mejía (13.425), la plata para el brasileño Bernardo Andrade (13.150) y el bronce para el chileno Pablo Figueroa (12.925). Más allá de la ubicación final, para Rostagno el objetivo real ya estaba cumplido antes de subirse a la pedana: volver.

Pero como todo continúa, ahora Víctor tendrá una nueva instancia por medallas, que será este miércoles en la tarde, cuando compita en la final de final.

En BMX freestyle, Mateo Lluberas disputó su primera final de Juegos Odesur y terminó cuarto con 85,67 puntos, a 10,33 del podio. El oro fue para el colombiano Luis Rincón (96,00), la plata para el brasileño Gustavo Batista (94,67) y el bronce para el argentino Manuel Turone (91,33). El salteño había llegado a la definición como la cuarta mejor puntuación de la fase clasificatoria.

La natación, por su parte, el martes tuvo a Uruguay con tres representantes en instancias de medalla. Abril Aunchayna disputó la final de los 200 metros espalda y terminó séptima con un tiempo de 2:21.44. Nicole Frank fue sexta en la final de los 50 metros pecho con 33.11. Y Juan Ergui completó la jornada con un quinto puesto en la final de los 1500 metros libre, con una marca de 15:50.37.

Destacada fue la participación de bochas, en la que Uruguay se aseguró tres medallas al clasificar tres representaciones a instancias de semifinales. En dupla, Facundo Fierro y Valentina Pérez jugarán la semifinal ante Paraguay. En volo individual, Karen Sanguinet, que había vencido 9-6 a la chilena Sabrina Polito Molina, se medirá con la argentina Romina Bolatti. Y en petanca mixta, Celeste Alaniz y Cristian Calero enfrentan a una dupla peruana con el pase a la final en juego. El bronce está asegurado porque en bochas se reparten dos, pero quienes ganen jugarán por oro o plata.

En otros deportes, en vóley playa la gran expectativa estaba puesta en el partido de cuartos de final, en el que la dupla uruguaya de Luciano Fernández y Sebastián Rubio enfrentó a los argentinos Tomás y Nicolás Capogrosso, pero la dupla local fue muy contundentes y se impuso 2-0, con parciales de 21-12 y 21-11, dejando a los uruguayos fuera de la pelea por medallas. En boxeo Nicolás Pereira cayó en cuartos de final de la categoría hasta 70 kg ante el ecuatoriano José Rodríguez por 4-1, y en hasta 80 kg, también en cuartos, Enzo Díaz perdió por decisión unánime (5-0) frente al ecuatoriano Gustiniano Mina.

En el grupo femenino de hockey sobre césped –se juega a un solo todos contra todos entre Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y los dos primeros clasifican directo a la final por el oro– Las Cimarronas, que habían debutado goleando 12-0 a Perú el domingo, este martes cayeron 5-0 ante Las Leonas, que llegan invictas tras golear también 14-0 a Paraguay en su debut y son las candidatas al oro. Uruguay tiene dos partidos clave por delante: el viernes 19 ante Paraguay y el sábado 20 ante Chile. Si gana ambos, puede meterse entre los dos mejores del grupo y clasificar a la final.

Miércoles gigante

El boxeo aporta certezas de podio este miércoles. En el Invencible Rafaela, Tatiana Correa disputará la semifinal de la categoría hasta 65 kg femenino a las 15.00, Lucas Fernández la de hasta 55 kg masculino a las 15.30 y Joaquín García la de hasta 60 kg masculino a las 16.00. Los tres tienen el bronce asegurado; si ganan sus combates, pasarán a pelear por el oro o la plata.

El remo uruguayo llega con varios finalistas a la recta de mitad de semana. En individual peso ligero, los dos representantes uruguayos ganaron sus series: Felipe Klüver paró los relojes en 7:11.73, el segundo mejor tiempo de toda la tabla, y disputará la final el miércoles a las 9.20, mientras que Nicole Yarzón hizo lo propio con 7:24.33, el mejor registro de la competencia, y definirá su carrera decisiva también el miércoles, a las 9.40. Uruguay además tendrá presencia en la final en doble par de remos cortos peso ligero femenino, con Romina Cetraro y Tatiana Seijas.

En dos remos largos sin timonel, Leandro Rodas y Luciano García ganaron su serie con 6:31.11, el segundo mejor tiempo general, y pelearán por el podio el jueves a las 9.20. En el doble par peso ligero masculino, Mauricio López y Emanuel González fueron terceros en su serie con un tiempo de 6:18.84 y debieron pasar por el repechaje, donde terminaron segundos; la final por medallas será el jueves.

El miércoles también trae varios debuts para la delegación celeste. El handball femenino arranca su participación a las 14.30 ante Perú. A las 15.00 debuta la selección femenina de fútbol ante Chile. Los Cimarrones, en hockey masculino, se estrenan a las 16.00 frente a Perú. Y en levantamiento de pesas, Emilia Sarraute hará su debut en la categoría 77 kg femenino.