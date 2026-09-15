Leandro Rodas y Luciano García también son remeros finalistas; además hubo competencia celeste en varias disciplinas y en la tarde podrían concretarse medallas.

La tercera jornada de los Juegos Odesur ya está en marcha y la delegación uruguaya salió temprano a la competencia buscando aumentar el número de metales en el medallero que inauguró Angelina Solari con su oro en 100 metros libres de natación.

El segundo día de actividades ya había dejado a Uruguay en buen posicionamiento en algunas disciplinas y la mañana del miércoles tuvo al remo como estrella celeste.

En individual peso ligero los dos uruguayos ganaron su serie. En masculino, Felipe Klüver paró los relojes en 7:11.73 siendo el segundo mejor tiempo de la tabla general. Disputará la final por medallas el miércoles a las 9.20. Nicole Yarzon también ganó su carrera con 7:24.33 siendo el mejor tiempo de la competencia. Su carrera decisiva será el miércoles a las 9.40.

Leandro Rodas y Luciano García ganaron su serie de dos remos largos sin timonel con 6:31.11, siendo el segundo mejor tiempo de toda la competencia. Disputarán la final el jueves 9.20.

Mauricio López y Emanuel González fueron terceros en su serie de doble peso ligero masculino con 6:18.84, volverán a competir en el repechaje, a las 17.15, buscando un lugar en la final. En la misma prueba, pero femenina, salieron cuartas en su serie Romina Cetraro y Tatiana Seijas con 7:07.54. En su caso, el repechaje será a las 17.30 buscando clasificación a la carrera por medallas.

Buenas y malas en natación

Abril Aunchayna clasificó a la final de 200 metros espalda femenino con 2:23.92. La carrera decisiva va a las 19.02, pero la uruguaya no parte dentro de las favoritas. En la misma competencia, Giuliana Pereyra estableció su marca en 2:25.37 y quedó fuera de la definición.

Nicole Frank entró en la final de 50 metros pecho femenino con 33.55, pero deberá mejorar mucho su marca para pelear por un metal en la final, que va a las 19.14. En la misma prueba, pero a nivel masculino, Lucas Young no llegó a la definición al nadar en 30.05; quedó noveno en la clasificación general.

Angelina Solari fue quinta en su serie de 100 metros mariposa con 1:02.66 y no pudo acceder a la final de la competencia.

Otro finalista para esta noche es Juan Ergui, quien competirá en 1.500 metros libres desde las 18.20. Su tiempo de clasificación fue el séptimo entre los competidores, por lo que deberá dar un paso adelante para ir por medallas.

A buscar las medallas

A las 16.20 Víctor Rostagno participará en la final de piso y de anillas masculino, ambas en gimnasia artística. El uruguayo tiene ocho medallas en Sudamericanos entre mayores y juveniles y va por volver a colgarse un metal, algo que no le sucede desde 2021.

Mateo Lluberas participará en la final masculina de ciclismo BMX freestyle a partir de las 16.30. El salteño fue la cuarta mejor puntuación de la fase de clasificación y va por una medalla en sus primeros Juegos Odesur.

En boxeo hay tres uruguayos que van en busca de asegurar medallas, competirán en cuartos de final y, si ganan, ya tendrán un metal porque los deportes de lucha ofrecen bronce para los dos perdedores de semifinales. A las 15.15 saldrá al ring Santiago Antúnez ante Arnold Centurión, de Paraguay, en masculino hasta 65 kilos. En la categoría hasta 70 kilos, Jorge Sabatel va con José Rodríguez, de Ecuador, y en categoría hasta 80 kilos Enzo Díaz peleará ante Gustiniano Mina, también ecuatoriano.

Copando las canchas

En bochas, en la modalidad mixto petanca, la dupla compuesta por Celeste Alaniz y Cristian Calero cayó ajustadamente 11-10 ante su par venezolano. Habían debutado ganándole a Chile, por lo que tienen buena chance de pasar de ronda en caso de que los venezolanos superen a los chilenos.

En individual femenino, Karen Sanguinetti perdió 8-7 ante la peruana Nicole Koster. A las 15.30 irá frente a la chilena Sabrina Polito; un triunfo la mete en la siguiente ronda.

Facundo Fierro y Valentina Pérez clasificaron a semifinales al vencer por un contundente 12-3 a la dupla venezolana. Ahora irán ante Marcos Moreira y Thalia Kraus, de Paraguay, el miércoles a las 10.30. Si ganan ese encuentro asegurarán medalla con su paso a la final.

Uruguay también participó en tiro deportivo, en la modalidad mixta de pistola de aire desde 10 metros, con presencia de Julieta Mautone y Nicolás Palomino. La dupla celeste terminó en el séptimo lugar con 561, a siete unidades de la clasificación a la final. Jonathan Ayala y Sofía Reyes participaron en la modalidad mixta de rifle de aire desde 10 metros y culminaron séptimos con 611.7 puntos, sin llegar a la definición por medallas.

El pentatlón moderno combina cinco modalidades distintas de competencias. Ticiano Castro comenzó su participación con esgrima, donde no le fue bien, y sumó 218 puntos para terminar noveno entre diez competidores. En carrera con obstáculos fue último con 217 puntos y en natación ocupó el mismo lugar con 258. Cerró su participación en laser run donde terminó octavo con 481 puntos, en su mejor clasificación. En la segunda serie de la jornada participará Emiliano Silva.

Florencia Revetria terminó en el décimo lugar de la contrarreloj femenina en ciclismo. Su tiempo fue de 51:13.17. Mariana García tuvo una durísima caída al impactar con una estructura de la organización y no pudo terminar la competencia. Rápidamente fue atendida por los médicos.

En la programación larga de patín artístico, en categoría libre del femenino, Romina Franca y Zaira González mejoraron lo realizado el lunes, terminando en sexto y séptimo lugar, respectivamente. De todas formas, no alcanzaron los puestos de medallas.

En hockey sobre césped jugarán los dos equipos de Uruguay. El masculino, que debutó con derrota ajustada 3-2 ante Brasil, va a las 14.00 frente a Chile. Las Cimarronas, en tanto, chocarán ante Argentina a las 16.00; el plantel femenino llega tras golear 12-0 a Perú, aunque esta vez tendrá un rival más exigente.

En vóleibol playa la gran expectativa está en el partido de cuartos de final, donde la dupla de los uruguayos Luciano Fernández y Sebastián Rubio enfrenta a los argentinos Tomás y Nicolás Capogrosso desde las 17.00. Anteriormente, por unicaciones secundarias, Nicolás Llambías y Lucas Mocellini vencieron en doble 21-15 a Edson y Rodrigo Pérez, de Bolivia. Jugarán el miércoles a las 15.00 ante Maciel Bueno y Bautista Amieva, de Argentina, por el noveno lugar.

En esports, el equipo uruguayo de Valorant, videojuego de disparos tácticos, perdió 2-0 ante Argentina, en sets 13-4 y 13-3. De todas formas, clasificó a semifinales donde enfrentará a Chile desde las 15.00. Los celestes ya enfrentaron a su par trasandino en fase de grupos y cayeron en una partida muy ajustada, van por su revancha.