Angelina Solari, luego de registrar el mejor tiempo en las series de 100 metros estilo libre. | Foto: Santiago Faux - COU

La nadadora de Olimpia ganó el premio máximo en 100 metros libres en femenino al romper el récord nacional.

Tras la ceremonia inaugural, comenzó la competencia para la delegación uruguaya en los Juegos Odesur que se disputan en Santa Fe, Argentina.

Angelina Solari y el primer oro para Uruguay

En el Centro Acuático de Santa Fe hubo una gran jornada inicial para los nadadores uruguayos: participaron de cinco finales y sumaron una medalla.

Angelina Solari consiguió el mejor tiempo de las series en los 100 metros estilo libre con 56.08. Con ese panorama, la nadadora de Olimpia se ilusionó con su participación en la carrera decisiva, en la que no falló. La chica de 18 años paró los relojes en 55.41 y estableció un nuevo récord nacional para vestir el primer oro de celeste. Fueron clave los últimos 30 metros de la carrera, donde despachó a la peruana Rafaela Fernandini y a la brasileña Luanna Nunes, que llegaron a 24 y 26 décimas, respectivamente.

Nicole Frank clasificó a la final de 200 metros combinados, sexta de la clasificación general con 2:24.56, y a la de 100 metros pecho, en el séptimo lugar con 1:12.81. Como las dos carreras eran seguidas, optó por renunciar a la de 200 metros combinados, enfocándose en pecho, que es su especialidad. En la carrera por medallas, Franck terminó séptima con 1:12.38.

Abril Aunchayna llegó a la final en 50 metros espalda, y clasificó con 29.88. En la segunda carrera de la serie clasificación también participó Giuliana Pereira, que quedó cuarta en la carrera pero décima en la clasificación general con un tiempo de 30.23.

Juan Manuel Ergui terminó octavo en la final de 800 metros masculino con 8:19.83, carrera a la que había clasificado de forma directa. Lo mismo sucedió con Lucas Young, que estuvo en la final de 200 metros combinados masculino y culminó sexto al llegar con 2:12.13.

Para soñar entre el palo de hockey y el suelo de gimnasia artística

Las cimarronas, selección uruguaya de hockey sobre césped femenino, debutó con victoria 12-0 ante Perú por el grupo A. El próximo martes enfrentará a Argentina en el segundo encuentro. Hubo cinco goles de Manuela Vilar, tres de María Díaz, dos de Manuela Quiñones, uno de Clementina Cristiani y otro de Martina Rago.

El equipo masculino jugó un partidazo ante Brasil, pero perdió 3-2. May Moria en penal corto y Mateo Pereiro habían empatado un trámite donde el rival comenzó dos tantos arriba, pero los brasileños terminaron con el triunfo sobre el final. El martes a las 14.00 los cimarrones van contra Chile.

Victor Rostagno participó en gimnasia artística individual masculina. Fue primero en suelo con resultado 13.100. En la clasificación general con todas las pruebas terminó decimosexto, pero competirá por medallas en su especialidad el próximo martes.

El boxeo aseguró medallas

En boxeo masculino hasta 55 kilos, Lucas García se metió en semifinales al vencer por 5-0 en puntos al boliviano Noe Barrientos. El púgil aseguró medalla, ya que los deportes de combate ofrecen bronce para los perdedores de semifinales. Es el cuarto metal asegurado en boxeo, dado que Joaquín García, Tatiana Correa y Ailén Cabrera comenzarán a competir en semis tras el sorteo de sus categorías.

Con la bandera en el pecho

En vóley playa hubo duelo uruguayo en el debut del grupo D, donde Luciano Fernández y Sebastián Rubio vencieron 2-1 a los celestes Nicolás Llambías y Lucas Mocellini. Los ganadores, en su segundo partido, cayeron 2-0 ante la dupla chilena compuesta por Marco y Esteban Grimalt. En adiestramiento ecuestre, Uruguay terminó cuarto por equipos en el conjunto integrado por Héctor Lazcano, Carolin Mallmann y Paulina Morales. A nivel individual, los tres uruguayos cerraron la lista de competidores en la primera ronda.

En la carrera de 10 kilómetros de aguas abiertas, Pilar Cañedo completó la carrera con tiempo 2:09:16. La uruguaya terminó undécima entre 16 competidoras, y llegó a 12 minutos de la brasileña Ana Cunha, que ganó el oro.

En esgrima, en florete femenino, María Papuchi participó en el grupo B con siete derrotas. En la ronda de eliminación directa quedó afuera en dieciseisavos de final al caer 15-2 ante la chilena Katina Proestakis. En sable masculino, Guillermo Maclean cayó en todas las luchas del grupo B, pero en dieciseisavos venció en agónico 15-14 al colombiano Juan Pacheco. Luego cayó en octavos de final frente al venezolano José Quinteros por 15-8.

En esta edición hay ESports, competencias de videojuegos que se estrenan por primera vez en los Odesur. En fútbol, Manuela López tuvo participación en el grupo A, pero no pudo clasificar a semifinales tras cuatro derrotas. Martín Tincho Rey igualó en el debut ante el chileno Claudio Olhaberry y luego perdió con el colombiano Luis Castellanos y el venezolano Jorge Juárez.

En Valorant, videojuego de disparos tácticos por equipos, Uruguay venció 13-11 a Colombia. Jugará en la jornada ante Chile, Argentina y Paraguay.