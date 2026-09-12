“Mi país”, de Rada, acompañó a la delegación uruguaya en la apertura de los Odesur 2026

Encabezada por la jugadora de hockey Manuela Vilar del Valle y el regatista Ricardo Fabini, la delegación uruguaya, de 332 deportistas, se presentó en Rosario.

Una espectacular fiesta en honor al deporte tuvo lugar este sábado a orillas del río Paraná, en el Monumento a la Bandera de Rosario, que fue testigo de la apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, popularmente conocidos como Juegos Odesur.

“La provincia de Santa Fe les abre los brazos a la Argentina y al mundo”, dijo el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, que subió acompañado de excombatientes de la guerra de las Malvinas, en una ceremonia muy marcada por la reivindicación del deporte como elemento clave de la identidad argentina y de su tradición, conjuntamente con el espíritu olímpico y su promoción de los valores de excelencia, amistad y respeto que marcan la trascendental cita deportiva, que se llevará a cabo en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela (con algunas competencias también en Buenos Aires y Mar del Plata).

Además de la palabra del gobernador de la provincia y la del presidente de Odesur y del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, la ceremonia deslumbró con varios números artísticos a cargo de destacadas figuras de la música santafesina y argentina. Soledad Pastorutti levantó al público subiendo al escenario en dos oportunidades, mientras que el rosarino Juan Carlos Baglietto hizo una gran versión del tema “Canción con todos”, de Mercedes Sosa, que precedió a la reunión de varios artistas en el escenario para una emotiva rendición del himno argentino a cargo de Abel Pintos.

Después fue el turno de los verdaderos protagonistas del evento, los más de 4.000 deportistas, representantes de las 15 delegaciones nacionales que competirán hasta el 26 de setiembre. La delegación uruguaya, con los abanderados Manuela Vilar del Valle y Ricardo Fabini encabezando el desfile, pasaron, como todas las delegaciones, con una gran alegría y efusividad, mientras la organización –atenta– musicalizó con la canción “Mi país”, de Ruben Rada.

Uruguay cuenta con 332 deportistas en los Juegos Odesur 2026 –la delegación más numerosa en la historia de estos juegos para nuestro país–, que competirán en 34 disciplinas. Este domingo arranca la competencia, que se podrá ver en televisión abierta a través de Canal 5, que emitirá resúmenes diarios de lo acontecido, y también a través de las redes del Comité Olímpico Uruguayo y por Antel TV.