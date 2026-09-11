El deporte de fiesta: arrancan los Odesur 2026

Uruguay se prepara para vivir una nueva edición de los Juegos Sudamericanos. Entre el 12 y el 26 de setiembre, la historia tendrá epicentro en Santa Fe pero se dividirá en cinco ciudades argentinas, decenas de disciplinas compitiendo en simultáneo, y una delegación celeste que llega con el sueño de mejorar la cosecha dorada de Asunción 2022.

La ceremonia de apertura está prevista para las 18.00 de este sábado en el Monumento a la Bandera de Rosario, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. El desfile de las 15 delegaciones participantes promete una imagen imponente a orillas del Paraná. Quienes abrirán el paso de Uruguay como abanderados serán Ricardo Fabini -histórico deportista de vela, campeón del mundo en 1989, que supo ser abanderado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y que vuelve a la competencia para participar con su hija Marina, de 14 años- y Manuela Vilar del Valle -una de Las Cimarronas más destacadas-. La delegación celeste contará con 332 deportistas en 34 deportes, aunque varios de ellos no estarán en el desfile de apertura por dos razones: o estarán concentrados para competir o no llegaron a Argentina, todavía en etapa de preparación porque compiten avanzados los Juegos.

El domingo arranca la acción

Se comenzará a competir al día siguiente con una agenda cargada de actividad en Rosario, Santa Fe y Rafaela -las otras dos ciudades sedes son Mar del Plata y Buenos Aires-.

En Rosario, la mañana arrancará a las 9.00 con la esgrimista Alejandra Papuchi en las preliminares de florete individual femenina, en el estadio Salvador Bonilla. Una hora después se pondrá en marcha la actividad en el Invencible Centro Acuático Provincial, donde Uruguay tendrá una nutrida representación en los heats clasificatorios: Abril Aunchayna y Giuliana Pereira en 50m espalda femenino, Nicole Frank en 100m pecho y 200m combinado femenino, Mateo Gómez y Leo Nolles en 100m libre masculino, Angelina Solari en 100m libre femenino y Lucas Young en 200m combinado masculino.

Todas esas pruebas tendrán su definición por la tarde. A partir de las 18.00 la pileta rosarina concentrará seis finales -ojalá que con presencia celeste-, en las que se conocerán las primeras medallas de la delegación en la natación. A la misma hora, Víctor Rostagno podrá disputar la final del all around individual masculino en gimnasia artística, tras clasificar en las dos subdivisiones de la mañana.

Completan el programa en Rosario el debut del voleibol playa masculino, con dos parejas uruguayas —Mocellini/Llambias y Rubio/Luciano— midiéndose entre sí y luego ante Chile en la fase de grupos; la clasificatoria de adiestramiento en deportes ecuestres, con Mallmann, Morales y Lazcano; y una intensa actividad en los e-sports, con representantes en EAFC26 (masculino y femenino), Valorant y Assetto Corsa GT.

En Santa Fe, en el Lago Sur, Pilar Cañedo definirá directamente por medalla en la final de los 10 km de natación en aguas abiertas, a las 9.05. Por la tarde, en el Estadio ASH -escenario de la Asociación Santafesina de Hockey-, debutarán los seleccionados de hockey: las mujeres enfrentarán a Perú a las 14.00 y los hombres a Brasil a las 16.00, en la primera fecha de la fase regular.

En Rafaela, por su parte, desde las 15.00 arrancará el boxeo, con Lucas Fernández (hasta 55 kg) y Gonzalo Velázquez (hasta 90 kg) directamente en cuartos de final, mientras que Antonela Iturriaga (hasta 54 kg), Enzo Odriozola (hasta 80 kg) y Nicolás Pereyra (hasta 70 kg) arrancarán su camino en la ronda preliminar.

Martes gigante: debuta el remo

El lunes continuará la marcha de los Odesur, que tendrá para los nuestros un martes como fecha marcada, porque ese día debutará el remo en Rosario, con la ilusión puesta en repetir o mejorar la cosecha de preseas de Asunción 2022 (ver recuadro). La misma jornada tendrá otra cita a seguir, con la disputa de la prueba contrarreloj femenina de ciclismo.

A propósito de medallas, Uruguay llega a Santa Fe 2026 con el antecedente de una muy buena actuación en Paraguay, donde consiguió 40 medallas: siete de oro, 14 de plata y 19 de bronce. En esa ocasión el remo fue la gran carta, alcanzando seis de los siete oros conseguidos por el país, y por eso es uno de los grandes candidatos a repetir ese nivel en Santa Fe. Felipe Klüver y Bruno Cetraro se quedaron con el doble par abierto y el doble par ligero, respectivamente, mientras que Leandro Rodas y Martín Zócalo ganaron el dos remos sin timonel. También subieron a lo más alto del podio Bruno Cetraro en el single abierto, el ocho con timonel —integrado por Klüver, Zócalo, Mauricio López, Eric Seawright, Rodas, Leandro Salvagno, Luciano García y Marcos Sarraute, con Romina Cetraro como timonel— y el cuádruple par, formado por Sarraute, Salvagno, Klüver y Cetraro. Con vistas a estos Juegos hay que sumar el nombre de Nicole Yarzón, que entre 2022 y 2026 no ha parado de crecer y apuesta a medallas también.

Los otros dos oros llegaron desde el atletismo, deporte que, como es costumbre en esta clase de eventos, se desarrolla en la semana final de competencias. En Asunción 2022 Deborah Rodríguez fue oro en los 800 metros -Santiago Catrofe fue plate en los 5.000 metros, pero dos años después, tras la suspensión del argentino Federico Bruno por un control antidopaje positivo, ganó el oro-.

En la historia de los Juegos Sudamericanos, el mejor registro uruguayo en cantidad de medallas totales corresponde a Rosario 1982, con 51 preseas —13 de ellas doradas—. En oros, la mejor marca se dio en Santiago 1986, con 17 medallas de oro y 44 podios en total; además, en Lima 1990 Uruguay sumó 41 medallas, 13 de oro entre ellas.