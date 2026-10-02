En gran final, Trouville se coronó campeón de la Liga de Ascenso

Festejos de Trouville, el 1º de octubre, tras obtener el trofeo de la Liga de Ascenso 2026.

El elenco de Pocitos derrotó 83-77 a Olimpia, que dejó una gran imagen pese a las bajas en su plantel.

Los dos equipos ya habían conseguido el objetivo de ascender a la Liga Uruguaya de Básquetbol para la temporada 2027-2028, pero levantar la copa siempre es especial y Trouville completó el torneo con todos los logros desbloqueados. Triunfo del rojo 83-77 para cortar las redes en el Palacio Peñarol.

La final estuvo desvirtuada desde la previa: el conjunto de Colón no tuvo a Franco Brun, el mejor jugador sub 23 del torneo, debido a un desgarro en el sóleo, ni al argentino Lucio Castellani, el mejor de la temporada, que se fue a su país natal porque tenía compromisos con Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde continuará su carrera.

Los equipos no se prepararon de lleno, entrenaron un par de días. Antes hubo festejo por el ascenso y, además, varios jugadores ya están por cambiar el chip para enfocarse en los clubes que defenderán en Liga Uruguaya.

Alto voltaje

Todo lo que podía hablarse en la previa quedó de lado cuando el balón fue al aire y empezó el partido. Trouville fue superior en el arranque, manejando rentas cercanas a los diez puntos. Martín Trelles fue el generador y anotador; además, Pablo Gómez influyó en las cercanías del aro.

Michael Henry, de Trouville, y Matías Khoury, de Olimpia, el 1º de octubre, por la final de la Liga de Ascenso 2026, en el Palacio Peñarol. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El trámite cambió rotundamente en una jugada donde quedaron entreverados los extranjeros Dennis McKinney, del rojo, y Ezequiel Bell, de Olimpia. El panameño del elenco de Colón terminó expulsado por un golpe a su rival. El único extranjero que presentó en cancha el olimpista quedó afuera del encuentro faltando 27 minutos.

Arrancó otro partido

Con ventaja de hasta 14 puntos y diferencias enormes en la integración del plantel, parecía que Trouville se iba a llevar la final con comodidad. Pero se armó un partidazo.

Olimpia eliminó todas las estructuras en su juego y, con eso, el equipo de Pocitos se perdió defensivamente. Con defensa asfixiante en toda la cancha, verticalidad y velocidad en su juego, el elenco de Colón se puso solamente a tres puntos de cara al descanso largo. En defensa, cambió de hombre en las cortinas y las rotaciones funcionaron a la perfección.

El segundo tiempo fue tanto a tanto. Emocionante. Trouville, con juego y calidad en sus jugadores. Olimpia, con actitud y sobreponiéndose ante toda adversidad. Rodrigo Cardozo, Santiago Rodríguez y Matías Khoury dieron un paso adelante y emparejaron la diferencia de centímetros contra Gómez, el pívot titular de la selección, Rodrigo Brause y Mike Henry. Además, los dirigidos por Andrés Borroni elevaron el porcentaje de triples y dominaron el rebote ofensivo.

Hinchada de Trouville, durante la final de la Liga de Ascenso 2026 contra Olimpia, el 1º de octubre, en el Palacio Peñarol. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Desde lo actitudinal, los de Colón fueron muy superiores, pero la clase de los jugadores no se compra en la farmacia. El olimpista llegó extenuado al final y tanto Henry como McKinney pusieron dobles vitales para encaminar el resultado. Trelles, que fue figura ofensiva, tuvo un cierre muy bueno en defensa para frenar a Agustín Méndez.

Trouville fue justo ganador de un encuentro donde sufrió más de la cuenta por el contexto en que se presentó el rival. El elenco de Pocitos festejó con total normalidad, cortó las redes y levantó la copa.