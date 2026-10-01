Washington Aguerre, de Peñarol, durante el partido ante Montevideo City Torque, el 30 de setiembre, en el estadio Centenario.

Peñarol enfrentará a Montevideo City Torque el próximo jueves y Nacional a Rentistas el 14 de octubre; los cruces comienzan el miércoles que viene con dos partidos.

Finalizó la fase de grupos para los equipos profesionales y quedaron determinados los cruces de la siguiente ronda. Lo próximo a jugar son los dieciseisavos de final, ya que los ocho ganadores de la próxima instancia chocarán en octavos con los ocho equipos que emerjan de la fase que están jugando los amateur y que ya tienen entre sus clasificados a Nacional de Florida y Lito de Montevideo.

Tras el sorteo, quedaron fijados los encuentros que se disputarán entre el 7 y 21 de octubre. La Copa Uruguay se seguirá extendiendo hasta fin de año y, es probable, que la final sea el último partido oficial de 2026, luego de la definición del campeonato uruguayo.

Con día y horario

El miércoles 7 habrá dos cruces; Cerrito va con Wanderers en el Maracaná a las 15.30, y a las 20.00 Plaza Colonia recibirá a Juventud de Las Piedras en el Parque Prandi.

El jueves a las 19.30 en el Campeón del Siglo habrá una nueva edición del enfrentamiento entre Peñarol y Montevideo City Torque, que ya se habían cruzado en la fase de grupos de este torneo. Se aprovechará la próxima semana, antes de que el ciudadano juegue por las semifinales de la Copa Sudamericana. La fijación de este partido seguramente hará cambiar el encuentro del carbonero de la décima fecha del Clausura, donde estaba pactado que recibiera a Progreso en el estadio Centenario el sábado 10 a las 18.00.

El miércoles 14 habrá tres partidos. A las 15.30, Boston River chocará con River Plate en el Campeones Olímpicos de Florida, y media hora más tarde se jugará en el Campus el cotejo entre Deportivo Maldonado y Albion. A las 20.00, en el Gran Parque Central, Nacional va ante Rentistas.

El jueves 15, a las 20.00, Central Español recibirá a Danubio en el Palermo, en encuentro que solamente tendrá público locatario ya que la institución de Maroñas arrastra la sanción tras los incidentes cuando algunos hinchas ingresaron a agredir a los jugadores.

La fase de los equipos profesionales se cierra el miércoles 21 con el enfrentamiento entre Liverpool y Cerro Largo, que irá a las 20.00 en el Parque Viera.

Por la llave amateur

En esta instancia chocan clubes de la Organización del Fútbol del Interior y de la AUF. Algunos partidos habían sido fijados para el fin de semana pasado, pero debieron ser suspendidos y postergados debido a las inclemencias del tiempo en el litoral norte; ambos encuentros se iban a jugar el domingo en el estadio Ernesto Dickinson de Salto. El sábado mismo, a los efectos de que los rivales de los clubes salteños no viajaran ni hicieran un montón de kilómetros ante la duda de si se jugaba o no, los encuentros fueron aplazados.

Real Montevideo –equipo de la Divisional D metropolitana– es el rival de Ferro Carril, mientras que el vicecampeón del interior, Sportivo Barracas de Dolores, es el oponente del salteño Gladiador, la gran sorpresa de la temporada en la Copa Nacional de Clubes A. Los partidos se pospusieron para el domingo 4 en el Dickinson y se jugarán tal como estaba previsto: Ferro enfrentará a Real Montevideo a las 15.00 y Gladiador a Sportivo Barracas a las 18.00.

Ese mismo domingo, a las 15.30 en el Casto Martínez Laguarda, Río Negro de San José recibe a Wanderers de Durazno. A las 16.15, en el Landoni, el Racing duraznense va ante San Carlos.

El miércoles 7 Libertad de San Carlos va ante Bella Vista a las 20.00. Resta día y horario para el encuentro entre Porongos y Deportivo Italiano.