En la recta final: campeonato uruguayo de fútbol femenino

El campeonato uruguayo de fútbol femenino llegó a la segunda parte, una instancia en la que se dividieron los equipos en dos grupos. Por un lado, los que se ubican del primer al sexto puesto en la tabla de posiciones, que jugarán la serie de campeonato: Peñarol, Montevideo City Torque, Defensor, Nacional, Liverpool y Danubio.

Este torneo iniciará el primer o segundo sábado de octubre, cuando termine la participación de Nacional en la Copa Libertadores que se jugará en Quito, Ecuador, del 15 al 31 de este mes. Esta decimoctava edición del torneo de clubes más importante de Sudamérica reunirá a 16 equipos clasificados de las diez asociaciones de la Conmebol, que competirán en los estadios Rodrigo Paz Delgado y Banco Guayaquil, también quiteño a pesar de su nombre, pues es el estadio de Independiente del Valle. El único representante uruguayo es el tricolor.

Peñarol fue el campeón de la primera parte del campeonato, denominada “fase 1”. Tras un torneo sumamente disputado entre los más grande, Nacional se adjudicó el Apertura y las carboneras hicieron lo propio con el Clausura con puntaje perfecto; ambos equipos chocaron en una final única el pasado domingo 27 de setiembre en el Complejo Rentistas. El encuentro clásico terminó empatado 1-1 en los 90 minutos (goles de Sinoxolo Cesane para las tricolores y Miya Grant-Clavijo para las aurinegras), pero Peñarol se impuso por 4-2 en la tanda de penales, asegurándose un lugar en la definición del campeonato uruguayo.

Por otro lado, está la serie de honor, que es la permanencia. Los equipos de la parte baja de la tabla jugarán este reclasificatorio para mantener la categoría.

Los partidos de este fin de semana

Si bien la serie de campeonato se encuentra en el receso –por Libertadores–, lo que sirve de preparación de cara a las fases finales es la serie de honor, que comienza oficialmente este fin de semana y tendrá dos cruces: Canadian ante San Jacinto el domingo a las 11.30 en el estadio Julio César Abbadie y Juventud con Wanderers a las 15.00 en el Complejo Rentistas.

También habrá una intensa actividad de las categorías juveniles formativas (sub 14 y sub 16), dispuestas por la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol.