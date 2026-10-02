Se juega la fecha 21 de la B: todo sigue parejo y abierto

Este fin de semana se juega la fecha 21 del campeonato de Segunda Profesional y todo empieza a encaminarse hacia la definición. Restan las últimas seis fechas: 18 puntos en juego que son demasiados si se tiene en cuenta que es exactamente la distancia que separa al primero del último en la tabla acumulada.

Todo está muy apretado, tanto en los puestos de ascenso —los seis de arriba, con dos que suben directo y otros cuatro que disputan un playoff— como en los de más abajo. Esta temporada no habrá descensos directos, sino que los últimos dos de la tabla buscarán la permanencia en un playoff con el tercero y cuarto de la C, ya que para el próximo año aumentará el número de clubes compitiendo en la B (quedará igual que en Primera, con 16 participantes en lugar de los 14 actuales).

Plaza Colonia y Oriental de La Paz lideran en este momento, igualados en la cima con 44 unidades, pero la etapa arranca con un duelo caliente por el descenso.

Partidazos el sábado

Miramar Misiones y Paysandú inauguran la fecha el sábado a las 13.00 en el césped sintético del Charrúa. El cebrita, que el mes pasado agarró Martín Siri —sustituyendo a Eduardo Acevedo—, hilvanó un par de triunfos, pero su temporada sigue irregular y ahora viene de caer, con lo que vuelve a estar complicado en el descenso. El sanducero, por su parte, estuvo hundido en la zona fatídica buena parte del año, pero va en remontada y quiere afirmarse fuera de todo riesgo.

Rentistas y Huracán continúan con la actividad del sábado en el Complejo Rentistas desde las 16.00. El bicho colorado, que avanzó en la Copa AUF Uruguay —y enfrentará a Nacional en un partido eliminatorio—, venció en la anterior a Uruguay Montevideo y escaló hasta la cuarta casilla de la tabla, posición que buscará defender para meterse en la pelea por el ascenso. El conjunto de Paso de la Arena busca meterse en esos puestos de avanzada, ocupando ahora la fronteriza séptima posición, y también viene con un buen envión tras darle vuelta el partido a Miramar Misiones con un gol de Sergio Cortelezzi, actual goleador del campeonato con 12 conquistas.

A las 19.00, la pelota se mueve en el Raúl Goyenola, donde Tacuarembó, de muy floja temporada y hundido en el fondo de la tabla (aunque con considerable margen de tranquilidad en el descenso), buscará volver a la victoria, que no conoce desde hace seis fechas. Sin embargo, recibe la visita de Atenas, un equipo que se ha mantenido cerca de la punta —ahora tercero, a tres de los dos líderes— y que jugará cada partido que resta como si fuera una final.

Juegan los líderes

El domingo arranca, precisamente, con el partido de uno de los líderes del campeonato: Oriental visita a Colón en el Parque Palermo, desde las 10.00. El tricolor de Brazo Oriental sufrió una dura derrota ante River y un golpe duro para sus aspiraciones de ascenso directo, y buscará reponerse y encauzar su senda, con lo que el encuentro ante el celeste de La Paz ofrece una gran oportunidad.

Después del mediodía dominical, a las 13.00, hay duelo de vecinos en Capurro, porque Fénix recibe en su cancha a los de Pueblo Victoria, un Uruguay Montevideo que aparece ya prácticamente sentenciado en la última posición de la tabla del descenso. Los dirigidos por Carlos Canobbio van por tres puntos que lo sostengan entre los primeros seis, después de una dura derrota en la hora.

El otro líder del campeonato buscará defender la punta en el oeste del país. Plaza Colonia juega a las 16.00 en el Parque Prandi ante Cerrito, dos equipos que también se metieron en la próxima ronda eliminatoria de la Copa AUF Uruguay, por la que jugarán la próxima semana. El auriverde va a Colonia en busca de puntos importantes después de una racha adversa —lleva cinco sin ganar— que lo llevó a perder terreno en la puja por el ascenso y a mirar de reojo la tabla del descenso.

Cierran la fecha La Luz y River Plate, que se enfrentan a las 19.00 en el Complejo Rentistas. El merengue de Aires Puros, lejos de los puestos de arriba, tiene como objetivo escapar al descenso, al tiempo que el darsenero (el otro de la B que se metió en dieciseisavos de la Copa AUF Uruguay, en una llave con 12 clubes de Primera) sueña con mezclarse entre los de arriba para volver a la máxima categoría.