Cambios en la fijación del Clausura y la Copa AUF Uruguay por actividad internacional de Torque

Se reprogramaron los partidos de los celestes frente a Peñarol y Danubio en torno a las semifinales de Copa Sudamericana, donde el ciudadano enfrentará a Atlético Mineiro.

Esta semana finalizó la fase de grupos de la llave profesional de la Copa AUF Uruguay y se fijaron los detalles de la próxima ronda. El sorteo determinó un atractivo cruce eliminatorio entre Montevideo City Torque y Peñarol, para reforzar una rivalidad emergida a la luz de las campañas de ambos equipos en la temporada y consolidada con el partido pendiente que se hizo esperar hasta este miércoles, cuando el duelo ya era entre el líder del Clausura y el de la tabla anual.

Ajetreado calendario

Esta próxima fase de la Copa Uruguay, una instancia de dieciseisavos de la que saldrán ocho equipos que se cruzarán con los ocho que avancen de la llave amateur, se fijó entre el 7 y el 21 de octubre. El partido entre Peñarol y Torque, previsto en el Campeón del Siglo, se estipuló para el próximo jueves 8, pero esa fecha resulta inviable porque no cumple con el plazo mínimo de descanso de 48 horas entre partido y partido: ambos equipos tienen programado su partido de la décima fecha del Clausura para el sábado siguiente: Torque ante Danubio y Peñarol con Progreso.

Cualquier reprogramación está sujeta al calendario internacional de Montevideo City Torque, que tiene fijado para la otra semana —el miércoles 14— el partido de ida frente a Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Sudamericana, en Belo Horizonte. La vuelta se jugará el 21 de octubre en el estadio Centenario, exactamente un mes antes de la final, fijada para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde buscará meterse el equipo ciudadano.

Inicialmente, Torque había solicitado un Consejo de liga para tratar la postergación de su juego frente a Danubio por el Torneo Clausura, pero este viernes intercedió la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay y resolvió el problema postergando el choque de Torque y Peñarol para después de la participación del equipo ciudadano en la crucial competencia internacional.

La Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay decidió que, “buscando aportar al mejor rendimiento de un equipo uruguayo en esa instancia del torneo internacional”, el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque se juegue el martes 27 de octubre, manteniendo los demás detalles: a las 20.00 en la cancha aurinegra.

Con el mismo espíritu, también la liga estableció un cambio para el partido frente a Danubio de la fecha 10 del Clausura, que se adelantó para el viernes 9, lo que le da al equipo de Marcelo Méndez un día más de descanso en la previa a su viaje a Belo Horizonte. Por su parte, el choque Peñarol-Progreso permanece en su fijación original, el sábado 10 a las 18.00.