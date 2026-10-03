La selección uruguaya sub 17 arrancó con triunfo ante Suecia su gira amistosa previa al Mundial

La selección uruguaya sub 17 se impuso 2-1 ante Suecia en Valencia, España, en el primero de tres amistosos que el equipo de Ignacio González tiene fijados en su segunda gira por España. La celeste juvenil cierra con ella su preparación de cara al Mundial de la categoría, que se disputará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. El mes pasado, la sub 17 ya había realizado una gira española, en la que perdió contra los locales, y luego le ganó 3-0 a Uzbekistán y 4-0 a Arabia Saudita.

Uruguay venció a Suecia con goles del artiguense Facundo Saldaña, jugador de Boston River, y del mexicano nacionalizado oriental Matteo Correia, de Defensor Sporting. Este sábado, la celeste jugará su segundo amistoso frente a Bélgica y cerrará la gira ante Polonia el martes. De estos tres rivales europeos, solo Bélgica clasificó al Mundial.

De regreso al Mundial después de 13 años

Uruguay selló su clasificación tras el Sudamericano sub 17 disputado en Paraguay, en abril. La celeste vuelve a la máxima competencia de selecciones de la categoría después de 13 años, ya que participó por última vez en la edición 2013, en la que quedó afuera en cuartos de final contra Nigeria.

El fútbol juvenil uruguayo ha perdido terreno respecto de otras selecciones del continente, hecho que no pasa desapercibido por la Asociación Uruguaya de Fútbol y sus autoridades. Jorge Giordano, director de las selecciones nacionales, dijo hace unos meses: “Estamos muy preocupados por el tema de las selecciones juveniles. Hay una proyección de 30.000 niños menos para 2032. Va a haber menos nacimientos. Hoy se nos hace muy difícil competir con Colombia y Ecuador. Tenemos que empezar antes y, si no tenemos un plan más agresivo de tratar de encontrar más futbolistas que puedan tener el proceso de selecciones, vamos a tener problemas”.

Ahora, la celeste se vio favorecida por un cambio de formato semejante al del Mundial de selecciones mayores, con una FIFA en busca de cada vez más torneos y más participantes. A partir de su anterior edición en 2025, el mundial sub 17 dejó de ser cada dos años y pasa a ser una competencia anual, con 48 equipos en lugar de 24. Como parte de estos cambios, la FIFA designó a Qatar como anfitrión de los cinco mundiales que se disputarán entre 2025 y 2029.

El cambio de formato aumentó el cupo sudamericano a siete selecciones y Uruguay consiguió la clasificación, a pesar de haber terminado en la sexta posición en el Sudamericano, tras perder el partido por el quinto puesto frente a Chile. Colombia se quedó con el título ganándole la final a Argentina, mientras que Brasil y Ecuador quedaron respectivamente tercera y cuarta. Venezuela completó el cupo de clasificados, tras vencer a Bolivia en el partido por el séptimo puesto.

El plantel celeste

La selección uruguaya sub 17 tiene a Ignacio González como director técnico, Álvaro Fernández es su ayudante, Juan Prieto es el preparador físico, Santiago Morandi el entrenador de arqueros y Kevin Beckman completa el cuerpo técnico en su rol de videoanalista.

Para esta última gira española, González viajó con 22 futbolistas:

Luis Machín - Arquero (Nacional) Mateo Díaz - Arquero (Peñarol) Felipe de León - Lateral izquierdo (Nacional) Pablo Barreiro - Mediocampista (Liverpool) Nicolás Scotti - Extremo izquierdo (Defensor Sporting) Johel Farías - Lateral izquierdo (Nacional) Dylan Mora - Defensor (Nacional) Lautaro Muñiz - Defensor (Nacional) Ramiro García - Mediocampista (Nacional) Juan Gancheff - Centro delantero (Boston River) Dahel Guedes - Lateral derecho (Peñarol) Facundo Saldaña - Extremo izquierdo (Boston River) Vicente Pesce - Centro delantero (Paysandú FC) Ezequiel Fernández - Defensor (Peñarol) Alan Soares de Lima - Extremo izquierdo (Defensor Sporting) Bruno Bueno - Mediocampista (Nacional) Dante Rodella - Lateral izquierdo (Nacional) Nicolás Soto - Mediocampista (Defensor Sporting) Facundo Rodríguez - Mediocampista (Montevideo City Torque) Johann Fernández - Mediocampista (Boston River) Matteo Correia - Centro delantero (Defensor Sporting) Nicolás Rodríguez - Mediocampista (Atlético de Madrid)

La proyección de algunos de estos juveniles ya resulta significativa, y en ese sentido cabe destacar al puntero Nicolás Scotti, quien ya mostró su enorme potencial sumando buenos minutos con la camiseta de Defensor Sporting en Primera División. Otros dos jugadores que han formado parte de este ciclo pero no viajaron a España en esta gira son Thiago Brizuela, de gran destaque en las últimas fechas en Liverpool, y Lautaro Blengio, de Wanderers, quienes también ya dejaron asomar su talento entre los mayores.