El profesor Marcelo Tulbovitz, que ya trabajó en River Plate junto con el Muñeco, llegará a la selección ecuatoriana.

Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol. El argentino trabajará junto con el uruguayo Marcelo Tulbovitz como preparador físico. Se conocieron en la temporada 2011, en Nacional, donde el exvolante inició su carrera como director técnico. Entre 2018 y 2022 volvieron a trabajar juntos, esta vez en River Plate, donde vivieron una de las épocas más gloriosas de la institución al ganar la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

Para Gallardo será su primera experiencia al mando de un seleccionado. Además de dirigir al tricolor y al millonario, tuvo un pasaje por Al-Ittihad, de Arabia Saudita. Su última etapa fue en River, aunque esta vez su periplo no fue tan exitoso.

Tulbovitz, en cambio, fue preparador físico de la selección de El Salvador en 1991, cuando dirigía el uruguayo Jorge Turco Aude. De 2006 a 2008 estuvo en Costa Rica con Hernán Medford. A la costarricense absoluta retornó en 2009 junto con René Simoes.

Ecuador tiene un amistoso programado para el 24 de setiembre ante Corea del Sur, que cuatro días más tarde recibirá a Uruguay en Seúl.

Todo tiene un final

Cuando terminó el Mundial 2026 para Ecuador, culminó el paso de Sebastián Beccacece por la selección. En la Copa del Mundo llegó a dieciseisavos de final con el triunfo ante Alemania como punto máximo de la campaña. Fue 2-1 en la última fecha, con el país sudamericano obligado a ganar para avanzar de fase.

Anteriormente, los ecuatorianos habían debutado con derrota en la hora frente a Costa de Marfil y en la segunda fecha igualaron sin goles con Curazao. Ecuador fue eliminado por México, que lo venció 2-0.

Beccacece tuvo muchos problemas con la prensa ecuatoriana; incluso le llegaron a pedir su renuncia en la conferencia de prensa luego del empate en la segunda fecha del Mundial ante Curazao. Su pasaje incluye 24 partidos dirigidos, con nueve victorias, 12 empates y tres derrotas.