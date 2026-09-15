Torque derrotó a Liverpool 3-1 y el Clausura tiene nuevo líder

Jugando con suplentes, haciéndolo todo el segundo tiempo con un futbolista menos por la expulsión de su capitán, José Tarán, Montevideo City Torque asaltó la punta del Clausura y se posiciona de manera perfecta e invicto con 15 puntos y un partido menos jugado ante Peñarol, que de ganarlo lo podría llevar además a liderar de manera única la tabla anual. Partidazo y campañón de los de Marcelo Méndez, que derrotaron 3-1 a Liverpool, que llegó al Charrúa como primero.

Los goles de Torque llegaron por dos anotaciones de Nahuel da Silva, que vive un impresionante momento, y el restante fue el debut en las redes del zaguero juvenil argentino Brian Gutiérrez. El de los de Belvedere fue el descuento cuando ya los celestes ganaban 3-0 y lo anotó el juvenil sub 17 Thiago Brizuela.

Dolores de crecimiento

Qué extraño que, por una grata campaña en sus tres frentes dentro del campeonato uruguayo, la Copa Uruguay y la contienda internacional de la Copa Sudamericana, Torque haya tenido que asumir el compromiso más trascendente del Clausura con una alineación alternativa, sin ninguno de sus 11 titulares. El jueves jugará el cruce más decisivo de su historia cuando enfrente a Cienciano en busca de un lugar en las semifinales del certamen continental y por eso la estrategia de cuidar a los titulares habituales.

Y de arranque nomás salió un partidazo. La historia arrancó redonda, con situaciones de gol en las dos áreas: dos para el bando de Belvedere y una clarísima para el elenco citadino, cuando una corrida del josefino Lecchini le permitió al Tanque Da Silva quedar mano a mano frente a Bernatene, quien terminó ahogando la definición. Sin embargo, un par de minutos después llegó la apertura. Ocurrió a la salida de un córner, donde los dirigidos por Méndez ejecutaron de manera estudiada las cortinas en el área, permitiendo que el argentino Gutiérrez conectara un frentazo limpio cuando apenas transcurrían ocho minutos de juego.

A las peculiaridades del partido habría que agregarle que, antes del cuarto de hora, Renzo Machado debió salir lesionado tras pisar el útil y sufrir un percance en su rodilla izquierda. En su lugar ingresó Brizuela, el atacante que integra el proceso de la selección que se prepara para el próximo mundial sub 17.

Tanque lleno

Todo estaba para el empate de Liverpool, pero sobre la media hora Da Silva recuperó la guinda en tres cuartos, bien volcado a la franja derecha, recorrió el perímetro del rectángulo primero por la banda y luego bordeando la línea final hasta que, en el instante supremo, definió entre Bernatene y el poste para sellar un golazo que ponía la diferencia 2-0.

Liverpool buscó y buscó, pero sobre el cierre de la primera mitad casi llegó el tercero mediante una gran aparición de Lecchini que provocó una imponente intervención de Bernatene para salvar su arco. Nada más comenzar el segundo tiempo llegó el tercero de Torque en una profunda acción ofensiva que, luego de un rebote, terminó en la posición de Da Silva; el atacante avanzó dos pasos y sacó otro bombazo dentro del área ante la orfandad de Bernatene cuando iban apenas siete minutos de la etapa complementaria.

De inmediato se presentó una alternativa en el partido, que derivó en que Torque se quedara con diez futbolistas por la expulsión de Tarán. En su intención de defender la guinda, el zaguero golpeó la cabeza de su rival y, tras una amarilla inicial mostrada por Esteban Ostojich, la gente del VAR lo llamó para revisar una posible roja. Y así fue: la determinación cambió y Torque quedó con uno menos.

Ya en el 11 contra diez se incrementó la versión ofensiva de Liverpool, que, llegando al cuarto de hora del complemento, descontó. El joven atacante hizo una maravillosa maniobra en el área para definir esquinado de zurda y dejar sin asunto la estirada del golero.

Ya con Ramiro Degregorio y Diego Romero en la cancha, y sumados más tarde Didí Zabala y Facundo Barceló, Liverpool se instaló definitivamente en el área del Moneda Gastón Rodríguez. Torque, en respuesta a la embestida, le dio ingreso a Pablo Siles para sostener la mitad de la cancha y dejó solo arriba a Da Silva, quien, a pesar de la escasez de juego y el aislamiento, cada vez que recibió la guinda generó peligro.

Al final Torque, aguantó, consiguió el triunfo, la punta del Clausura y la posibilidad de acceder al techo de la anual si gana su encuentro atrasado. Por si fuera poco, buscará el pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana ante Cienciano.