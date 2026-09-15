Liga femenina de básquetbol: Malvín arrancó ganando

El playero venció 69-63 a Defensor Sporting en el gimnasio de Larre Borges y puso 1-0 la serie, que se juega al mejor de cinco; Carla Miculka fue la figura con 31 puntos y 9 rebotes.

Comenzaron las finales de la temporada 2026 de la liga femenina del básquetbol uruguayo. El encuentro se disputó en el gimnasio de Larre Borges, que será el escenario neutral de toda la serie, que va al mejor de cinco encuentros. Malvín derrotó 69-63 a Defensor Sporting y empezó con ventaja.

Las de Parque Rodó venían de eliminar a Lagomar en semifinales, mientras que las playeras vencieron a Aguada 3-2 en una llave épica, donde estuvieron 2-1 abajo y ganaron dos encuentros consecutivos sin margen de error. Incluso sufrieron la salida de su entrenador Diego Rivas cuando el equipo estaba a una noche de dejar la competencia; tomó el mando Juan Pablo Serdio, que había estado en el club hasta el año pasado. Desde que volvió el equipo hilvanó tres triunfos.

De atrás y con talento argentino

Defensor Sporting comenzó mucho mejor, fluyendo en el juego y sacando hasta 11 puntos de diferencia en el primer cuarto. Camila Suárez fue clave en el arranque, anotando y asistiendo, siendo la gran generadora del equipo.

El cambio de Malvín fue defensivo, permitió 21 tantos en el primer chico y 22 sumando el segundo y el tercero. Fue más asfixiante la presión, elevó la intensidad y mutó entre marca personal y zona. Las de Parque Rodó perdieron efectividad y no fueron capaces de generar tiros claros, haciendo su juego ofensivo más forzado.

Otro ingreso clave que tuvo el equipo de Serdio fue el de Carla Miculka. La pivot argentina vino desde el banco de suplentes teniendo en cuenta que sufrió una lesión en la serie anterior. Desde que se metió en el juego cambió la ofensiva atacando a Sofía Herrera y Josefina Rivera desde sus posteos. Además, lastimó desde el tiro exterior y se combinó bien para asistir a Delfina Saravia.

En el segundo tiempo, Carolina Fernández, base de la selección uruguaya, se sumó con mayor consistencia al goleo del playero, que entró diez arriba al último cuarto. Sporting, presionando la bola y con algún triple de Gianina Tiscornia, pudo reaccionar e incluso tuvo la pelota para empatar en los tres minutos finales. El fusionado falló las ofensivas clave y una bomba letal de Aldana Gayoso fue vital para que Malvín retomara la ventaja y pudiera cerrar el juego con cierta tranquilidad.

Miculka fue la gran figura con 31 puntos y 9 rebotes, acompañada de Saravia, que anotó 12 tantos y sumó 8 rebotes y 3 asistencias para el equipo ganador. En Defensor, Herrera convirtió 16 unidades y bajó 8 rebotes.

El próximo jueves a las 21.45 será el segundo encuentro, también en el gimnasio de Larre Borges.