Valorant: el videojuego con el que Uruguay sumó su segunda medalla en los Juegos Odesur

El equipo celeste fue bronce en esports tras caer en semifinales ante Chile. ¿De qué se trata la competencia?

Uruguay consiguió su segunda medalla en los Juegos Odesur 2026 en esports, en la disciplina Valorant. El equipo uruguayo estuvo integrado por Juan Bonilla, Mathías Clementino, Lorenzo Coelho, Nicolás González, Ignacio Pérez y Enzo Magnone.

La celeste fue bronce tras caer en semifinales ante Chile, ya que los dos perdedores de esta instancia se quedaban con el metal en esta modalidad de videojuegos.

En fase de grupos, Uruguay debutó con triunfo ante Colombia y luego igualó frente a Paraguay. Los resultados del domingo lo depositaron en puestos de medallas. El lunes perdió ajustadamente ante Chile y el martes en la mañana frente a Argentina, los dos finalistas. En semifinal fue en busca de la revancha ante los trasandinos, pero tampoco pudo lograr la victoria.

¿Qué es el Valorant?

Los esports, o videojuegos, por primera vez forman parte de una competencia deportiva como los Juegos Odesur. El Comité Olímpico Internacional aprobó la creación de los Juegos Olímpicos de Deportes Electrónicos, que se iba a realizar en 2027, en Arabia Saudita, pero a fines de 2025 se canceló el evento. De a poco, se buscan formas de introducirlo en los eventos de deportes.

Valorant es un videojuego de disparos tácticos en primera persona. La estrategia y acción táctica están presentes todo el tiempo, en equipos que se enfrentan cinco contra cinco, con un suplente. Uno ataca y el otro defiende; gana el primero en sumar 13 rondas. En caso de empate 12-12, se extiende en alargue hasta 14, algo que le pasó a Uruguay en la fase de grupos frente a Chile.

En los Juegos Odesur la competencia se disputó en el L2 Arena de Rosario, con partidas a dos sets de 13 rondas. Cada juego duraba, en promedio, una hora y media, aunque alguno llegó a extenderse por más de 120 minutos.

Si bien el Valorant es un juego de puntería, la comunicación del equipo y la estrategia son clave en cada partida. En los esports de los Juegos Odesur la comunicación fue rápida y muy precisa. Los equipos utilizan un chat de voz integrado, y cada jugador tiene auriculares profesionales con micrófonos que aíslan el ruido del público. Tienen un dialecto específico del juego para dar mensajes cortos pero con la información necesaria.

Además, el juego permite marcar zonas del mapa con un botón. Un jugador puede avisar sobre un peligro, pedir ayuda o señalar dónde mirar sin necesidad de hablar. Los mapas tienen nombres inventados por la comunidad que los jugadores memorizan.

Dos medallas y contando

La medalla de esports en Valorant se sumó a la que logró Angelina Solari en natación; al momento son las dos que tiene la delegación uruguaya.

El miércoles será un día para hacer crecer la presencia en el medallero. En boxeo, en el Invencible Rafaela, Tatiana Correa disputará la semifinal de la categoría hasta 65 kg femenino a las 15.00; Lucas Fernández la de hasta 55 kg masculino a las 15.30, y Joaquín García la de hasta 60 kg masculino a las 16.00. Los tres tienen el bronce asegurado; si ganan sus combates, pasarán a pelear por el oro o la plata.

El remo uruguayo llega con varios finalistas a la recta de mitad de semana. En individual peso ligero, los dos representantes uruguayos ganaron sus series: Felipe Klüver paró los relojes en 7:11.73, el segundo mejor tiempo de toda la tabla, y disputará la final el miércoles a las 9.20, mientras que Nicole Yarzón hizo lo propio con 7:24.33, el mejor registro de la competencia, y definirá su carrera decisiva también el miércoles, a las 9.40. Uruguay, además, tendrá presencia en la final en doble par de remos cortos peso ligero femenino, con Romina Cetraro y Tatiana Seijas.