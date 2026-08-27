Nicole Yarzon no pudo llegar a zona de medallas y terminó en la sexta posición de su final.

Felipe Klüver terminó segundo en la final de individual peso ligero en el Mundial de remo, a la que había clasificado el miércoles. El mercedario parecía quedar afuera de zona de medallas, pero en los últimos metros metió una arremetida tremenda para terminar en tiempo 06:51.50 y acceder al segundo lugar para quedarse con la medalla de plata.

Klüver había sido campeón del Mundial 2025, en Shanghái, China, en esta especialidad. Si bien no pudo repetir el escalón máximo del podio, suma su segunda presea en campeonatos del mundo. El mejor fue el griego Petros Gkaidatzis, y el mexicano Alexis López García se llevó el bronce completando el podio.

Yarzon no repitió en la final

Nicole Yarzon también corrió por medallas en el individual ligero femenino, pero no pudo repetir lo bueno hecho en semifinales, donde terminó con el segundo mejor tiempo de la tabla general. Esta vez frenó los relojes en 07:48.59, a 19 segundos de la ganadora Kenia Lechuga, de México.

Yarzon comenzó muy bien y se sostuvo en la pelea por medallas hasta la mitad de la competencia, pero en los 1.000 metros finales no pudo sostener el ritmo de sus competidoras y se fue alejando.

Viernes en el agua

En la mañana del viernes los tres remeros uruguayos tendrán presencia en las aguas de Bosbaan, en Ámsterdam. Klüver y Yarzon competirán juntos en doble mixto ligero. Serán parte de la tercera serie clasificatoria, a las 11.17 de nuestro país. Los primeros dos de cada llave avanzan a semifinales. Si no logran esa ubicación, deberán quedar entre los seis mejores tiempos de la tabla general.

Bruno Cetraro, en tanto, iniciará la jornada celeste. Competirá en los cuartos de final de la carrera individual masculina, la prueba estrella del Mundial. Estará en la tercera serie, a las 8.37. Los tres mejores avanzan a semifinales; de lo contrario, su tiempo determinará si disputa la final D o C, ya sin chances de medallas.