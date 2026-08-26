Nicole Yarzon clasificó a la final de peso ligero femenino y Felipe Klüver a la de masculino; Bruno Cetraro avanzó a cuartos de final en la carrera individual masculina.

El remo viene siendo un deporte estrella para Uruguay en los últimos años y el Mundial 2026 no para de ofrecer buenas noticias. El lunes había sido el inicio de la competencia con buenas participaciones de Felipe Klüver y Nicole Yarzon. El miércoles volvió a ser un gran día, con el bote de Bruno Cetraro sumándose al agua.

Finalistas

Yarzon dio el gran batacazo de la jornada en las semifinales de la competencia individual de peso ligero femenino. La uruguaya tenía que meterse entre las primeras tres de su carrera y su tiempo la colocaba como cuarta favorita. Poco le importó a la remera de 24 años, que terminó en el segundo lugar con 08:20.81, solamente por atrás de la holandesa Femke van de Vliet.

Este jueves, a las 12.00, disputará la final A por las medallas. En la carrera competirán, además de Yarzon y Van de Vliet, la mexicana Kenia Lechuga Alanis, las rusas Mariia Zhovner y Valeryia Shendzel, representando a los deportistas neutrales, y la estadounidense Claire Friedlander.

Klüver, en tanto, fue tercero en su serie semifinal y también reservó boleto finalista. Corrió en 07:26.49 y quedó atrás del alemán Fabio Kress y de Mikita Karneyeu, de Bielorrusia. El uruguayo tuvo un ardua lucha con el argentino Santino Menin, pero logró llegar un segundo antes para lograr la clasificación y seguir con la chance intacta de la pelea por medallas.

La carrera decisiva será el viernes a las 11.41 de Uruguay. Además de los tres clasificados de su serie. Klüver y Yarzon también competirán en doble mixto en la tercera serie clasificatoria, que va el viernes a las 11.17 de nuestro país.

Buen debut de Cetraro

Bruno Cetraro tuvo un gran arranque en la carrera individual masculina, la prueba estrella del Mundial. Fue segundo en la primera serie con tiempo 07:22.07, solamente por detrás de Yauheni Zalaty, bielorruso que compite para los atletas neutrales ya que no puede representar a su país.

Si bien el uruguayo quedó decimotercero en los tiempos generales, no es un parámetro lineal, ya que cada carrera marca un ritmo distinto. Cetraro competirá en cuartos de final en la tercera serie del próximo viernes, a las 8.37 de Uruguay.